Colmenares evita auditoría de envíos petroleros a Cuba

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El próximo 17 de febrero el actual jefe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, presentará su tercer informe de labores a la Cámara de Diputados correspondiente a su octavo y último año en el cargo… mismo para el que le urge ser reelecto —o en la peor de sus expectativas, colocar a algún incondicional— y para lo cual está cobrando y dispensando favores a diversos funcionarios públicos como haber dado de baja el viernes pasado la auditoría de la cuenta pública 2024 de Mex Gas Internacional, filial de Pemex, encargada de enviar petróleo y combustibles a la dictadura de Miguel Díaz-Canel, en Cuba.

Sin mediar explicación alguna, el jefe de la ASF publicó en el Diario Oficial de la Federación la supresión de la auditoría de cumplimiento 434-DE del programa de auditorías que tendrán que presentarse en el tercer trimestre de este 2026. Mex Gas Internacional está al centro de la polémica entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y el de Donald Trump por el envío de energéticos a la isla… y que conforme a reportes de inteligencia estadounidenses ventilados por medios de ese país, el gobierno isleño lo revende a China para financiar su maquinaria militar y policiaca volcada a reprimir manifestaciones de protesta, activistas y opositores. Trump, es sabido, anunció un arancel extra de 25% a las naciones que proporcionen combustibles a la dictadura; ante ello, el gobierno mexicano encargó al canciller Juan Ramón de la Fuente negociar con el secretario Marco Rubio que se permita a Mex Gas Internacional mantener el envío de petrolíferos a Cuba por presuntas razones humanitarias.

Si bien Colmenares Páramo evita una auditoría incómoda para el régimen y su audiencia nacional, dicha acción aviva las tensiones bilaterales al acrecentar sospechas de la administración estadounidense.

Pero también Colmenares dispensó otro favor, más local, pero no menos relevante, ante las rupturas al interior del núcleo morenista en el poder: sin mediar explicación también se sacudió de su programa de trabajo la auditoría 1514-DS para evaluar la política educativa instaurada durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador y su efecto en el desarrollo económico de México. Dicha auditoría levantó ámpula en 2022 al punto que los entonces subsecretarios de Educación Media Superior y Superior, Juan Pablo Arroyo y Luciano Concheiro, respectivamente, exigieron reprogramar las evaluaciones.

Desde entonces se suspendieron las evaluaciones a la política educativa de un país cuya actividad económica lleva 7 años de estancamiento. Y hoy esa evaluación ya no está en los pendientes de Colmenares. Así el muro de protección del auditor superior. Pero si prospera la iniciativa del también morenista Alfonso Ramírez Cuéllar para atajar la reelección en la ASF, Colmenares moverá sus influencias para que le sustituya alguien de su equipo cercano como Ivonne Enestrosa.

¿Quién podría suponerlo?

Ferromex, otra vez en capilla. Por cierto, el Diario Oficial publicó el jueves pasado el dictamen sobre la investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio, de Andrea Marván, respecto al mercado del servicio público de transporte ferroviario de carga y propuso diversas medidas correctivas para eliminar barreras a la competencia que afectan el servicio en la costa Pacífico y cruces fronterizos, al considerar que los usuarios que necesitan mover carga desde o hacia puertos estratégicos como Manzanillo, el de mayor movimiento de carga en el país, o ciudades como Ciudad Juárez y Nogales son cautivos ¿de quién creen? ¡Sí, nada menos que de Ferromex, de Germán “El Buena Onda” Larrea!

Y esto porque no existe otro concesionario ni en el lugar de origen ni en el de destino, dado que ambos extremos los maneja el mismo operador. Nada nuevo en el último cuarto de siglo. La actual Comisión Antimonopolios —bajo el control de la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard— puntualiza que tampoco es posible utilizar tráfico interlineal porque no hay puntos de conexión y no existe infraestructura redundante ni vías paralelas operadas por competidores.

O sea, Ferromex tiene un monopolio de grandes proporciones en las zonas de mayor tránsito de carga ferroviaria… y háganle como quieran.

Hycsa, en pro del desarrollo tabasqueño. La construcción del Centro de Convenciones de Villahermosa es un proyecto que busca fortalecer la infraestructura del sureste. La apuesta es dotar a la región de espacios capaces de atraer eventos turísticos y convenciones de primer nivel, dinamizar servicios y generar cadenas de valor locales.

La obra está a cargo de Grupo Hycsa, que dirige Ramón Casanova, en cuyo currículo figura la construcción del Hospital General Nejapa en El Salvador y la carretera Tarata Anzaldo en Bolivia, trabajos que exigen planeación técnica rigurosa, ejecución precisa y visión de largo plazo.

El Centro de Convenciones de Villahermosa implica una inversión de 2 mil millones de pesos y una generación estimada de 1,500 empleos durante su construcción… pero siendo su alcance más relevante el promover nuevamente eventos de alto nivel en la capital tabasqueña donde ahora el empleo escasea y los salarios son de hambre.

Así que una obra de este tipo en el sureste muestra cómo la inversión es una herramienta clave para cerrar brechas, fortalecer capacidades locales y proyectar regiones enteras.