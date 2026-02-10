Arrestos masivos de ICE a migrantes sin delitos

Cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el primer año de la actual administración de Donald Trump no cuentan con un historial criminal violento. Así lo revela un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dado a conocer este lunes por la cadena CBS, que ofrece un retrato distinto al discurso oficial sobre las prioridades de la política migratoria federal.

El informe detalla que el 86 por ciento de los casi 400 mil migrantes arrestados entre el 21 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026 no tenía antecedentes por delitos violentos. Menos del 14 por ciento registraba condenas o cargos vinculados con crímenes de ese tipo, mientras que cerca del 40 por ciento no presentaba ningún historial penal y sólo enfrentaba infracciones civiles de inmigración, como residir de manera irregular en Estados Unidos o exceder el tiempo autorizado de estancia.

El Dato: El fallo representa una victoria parcial para la administración Trump, pero deja abierta la posibilidad de que California reformule la prohibición de mascarillas.

Aunque el 60 por ciento de los detenidos sí tenía algún antecedente, el reporte precisa que la mayoría correspondía a delitos no violentos. En ese universo, menos del 2.0 por ciento estaba acusado de homicidio o agresiones sexuales, y apenas el 2.0 por ciento enfrentaba señalamientos por presunta pertenencia a pandillas. Estas cifras contrastan con el aumento sustancial de los arrestos: durante el primer año del actual gobierno, las detenciones del ICE fueron más del triple de las registradas en 2024, último año completo de la administración de Joe Biden. Sin embargo, el porcentaje de detenidos con antecedentes criminales descendió de 72 a 60 por ciento respectivamente.

Los datos se suman a investigaciones independientes, como un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que documentó que la detención de inmigrantes latinos sin récord criminal se sextuplicó desde el inicio del segundo mandato del magnate. De acuerdo con ese análisis, entre febrero y septiembre de 2025 ingresaron en promedio seis mil inmigrantes al mes a centros de detención sin antecedentes penales, frente a cerca de 900 mensuales en el mismo periodo de 2024.

86 por ciento de migrantes detenidos por ICE no son criminales violentos

Asimismo, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la estrategia gubernamental al señalar que delitos como narcotráfico, fraude, tráfico de personas, manejo bajo los efectos del alcohol o distribución de pornografía infantil son clasificados como “no violentos”. En una publicación en X, sostuvo que cerca del 70 por ciento de los extranjeros arrestados bajo la actual administración enfrenta cargos pendientes o condenas previas, aunque no necesariamente por crímenes de violencia física.

Por otra parte, una jueza federal en California emitió un fallo relevante sobre la actuación de los agentes migratorios. Christina Snyder, del Tribunal Federal en Los Ángeles, bloqueó de manera temporal la entrada en vigor de la ley SB 627, que prohibía a los agentes locales y federales cubrirse el rostro durante operativos. La magistrada concluyó que la norma trataba de forma desigual a los agentes federales al excluir a la policía estatal de la prohibición.

40 por ciento de los detenidos no presenta ningún historial penal

No obstante, la jueza mantuvo vigente la ley SB 805, que obliga a los agentes del orden a portar de manera visible una identificación con el nombre o número de placa y la agencia a la que pertenecen. El gobierno federal había impugnado ambas disposiciones al argumentar que ponían en riesgo la seguridad de los oficiales, quienes, según el DHS, han enfrentado un aumento de amenazas, acoso y exposición de datos personales.