¿Cuál es el estado de salud de Hortensia Guardado Sánchez, la mujer atropellada en Monterrey?

Por la tarde del lunes se regisró un aparatoso accidente en Monterrey, pues una mujer que caminaba por la calle fue atropellada momentos después de dirigirse directamente hacia los autos que se encontraban en circulación.

Este 9 de febrero en la avenida Paseo de los Leones y Diego Velázques de la colonia Cumbres ubicada en Monterrey, Nuevo León, se registró un incidente que ha causado conmoción entre las personas que fueron testigos y los usuarios de redes sociales.

En redes circulan videos del momento exacto en el que una mujer que vestía top deportivo color café y leggins negros caminaba descalza sobre la avenida Paseo de los Leones, y se puede apreciar que esta se encuentra un poco desorientada.

En dichos videos se puede observar a la mujer dirigiéndose hacia la avenida por donde se encuentran circulando los automóviles, y segundos después se avalanza sobre un auto blanco.

¿Quién es la mujer atropellada en Monterrey? ı Foto: Captura de pantalla

La joven salió proyectada algunos metros como resultado el impacto que recibió la con el automóvil blanco, y luego cayó sobre el asfalto, mientras que el automóvil blanco permaneció detenido en el lugar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, un elemento de la Policía se encontraba en el lugar pidiendo a los conductores que disminuyeran la velocidad y acompañaba a la distancia a la mujer que caminaba desorientada.

En el mismo sentido, apuntaron que los familiares de la joven informaron que esta padece un transtorno de la personalidad, y momentos antes del aparatoso accidente había abandonado el automóvil familiar.

Mujer atropellada en Monterrey es identificada como Hortensia Guardado Sánchez ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud de Hortensia Guardado Sánchez?

Al lugar de los hechos arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar atención a la joven de 25 años de edad que fue identificada como Hortensia Guardado Sánchez.

Posteriormente la mujer fue trasladada de emergencia a un hospital privado para recibir atención médica, pues sufrió graves lesiones entre las que se encuentran hemorragias internas en el tórax, traumatismo cráneo encefálico y diversas fracturas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar de los hechos ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con algunos medios locales, personal del Hospital Christus Muguerza Cumbres informó que la mujer falleció luego de haber permanecido en estado de salud crítico.

Asimismo, señalan que personas cercanas a Hortensia informaron que la joven se encontraba bajo atención médica psiquiátrica, mientras que otras versiones apuntan que posiblemente atravesaba por una depresión postparto.

Hasta el momento tanto la presunta muerte de la joven de 25 años de edad como los posibles diagnósticos psiquiátricos no han sido confirmado por las autoridades de Monterrey, y tampoco se ha informado sobre el actual estado de salud de Hortensia Guardado Sánchez.

Comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey ı Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey

