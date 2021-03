Diferentes estudios han demostrado que la variante B.1.1.7 es más transmisible que las preexistentes; sin embargo, los expertos aún no han identificado si conduce a algún cambio en la gravedad de los pacientes. La mutación no parece aumentar la gravedad de la infección —aunque ya haya datos preliminares que señalen eso—, ni afecta a la acción de las vacunas; sin embargo para la contención de las transmisiones es fundamental no bajar la guardia; la vigilancia de las nuevas variantes y la identificación de sus mutaciones es imprescindible para el seguimiento de la pandemia y predecir el funcionamiento de vacunas.

SARS-CoV-2 B.1.1.7, el virus más peligroso que puede ser dominante en EU Gráfico: La Razón de México

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

VERSIÓN COMPLETA PDF ↓↓↓