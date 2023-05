15 de mayo. De los apodos a las agresiones. Maestros también sufren violencia escolar

Laura González entró al 3º B de una escuela ubicada en el Estado de México como maestra suplente de Estela Martínez, otra profesora que alcanzó para ese entonces su jubilación. Inglés era la materia que le tocaba a Laura impartir a un grupo de alumnos que estaban acostumbrados a hacer su voluntad para con la profesora, quien se había dado por vencida al momento de enseñar a estos chicos y chicas.

Para Laura, los apodos que hacían referencia a su persona comenzaron más rápido de lo que creía. Era una maestra joven que también era acosada por los alumnos con comentarios como "está tan bonita que quisiera que fuera la mamá de mis hijos" o "qué bonitas curvas se le ven con esa falda".

A Raymundo Rojas, por su parte, no le iba tan diferente al entrar al salón de clases del 5º de primaria de una escuela privada de la Ciudad de México. "Supe por parte de varios compañeros que los alumnos me decían Thanos, porque estoy pelón y sólo pasaba la mitad de mi grupo", dice Rojas a La Razón. "No es algo que yo tomara tan bien, pero no podía hacer mucho para cambiar la historia. Los maestros históricamente padecemos de este tipo de bullying del que casi no podemos quejarnos", dijo.

La violencia escolar contra los maestros también existe y no es fácil sobrellevarla. Este 15 de mayo, Día del Maestro, habrá que reflexionar sobre estas conductas que se tienen hacia los profesores y profesoras en México.

La violencia podría causar su retiro

De acuerdo a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la violencia en contra de profesoras y profesoras es definida como la manifestación en forma de presiones, maltratos, insultos, agresiones verbales como físicas por parte de los alumnos e incluso de sus familiares, también son actos que van desde intimidaciones, amenazas físicas, robos y coacciones.

La Organización Mundial de la Salud, indica que la violencia "es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra otra persona, o grupo, o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños, trastornos del desarrollo o privaciones" y que en consecuencia "pueden dañar seriamente su autoestima, su identidad profesional y cuestionarse si vale la pena continuar ejerciendo la docencia".

Se indica, además, que este tipo de situaciones, como las que vivieron en su momento Raymundo o Laura, pasan inadvertidas porque en muchas instituciones educativas de nivel básico y media superior minimizan estos actos y sólo lo reportan como indisciplina, cuando son adolescentes lo relacionan como parte de su rebeldía a la autoridad.

Bajos sueldos, carga de trabajo, faltas de respeto...

En este sentido, se pretende reflexionar sobre el acoso y la violencia que viven los maestros y maestras, las cuales se asocian también a los bajos sueldos y al estrés al que están propensos. Un estudio realizado por la organización Phi Delta Kappa, en Estados Unidos, reveló que los principales motivos de deserción de los maestros son:

Descontento con el manejo de la disciplina en su escuela

Bajo salario y pocos beneficios

Estrés o presión

Percepción de no sentirse valorados y respetados

Para la reflexión, se puede entonces tomar en cuenta lo mencionado por la UNAM: "Los docentes también son violentados por los padres o familiares de los estudiantes de manera aislada, son los profesionales quienes son doblemente acosados, ya sea por las malas notas que le imponen a sus hijos, que a su juicio son injustas, o por no darles otra oportunidad, en el caso de los menores de edad por perder la beca, en su mayoría son agresiones, insultos y amenazas; pero también son violentados o maltratados por los administrativos que laboran con ellos o en la institución educativa, las autoridades escolares e incluso por sus pares".