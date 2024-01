“Este 2024 vamos a seguir haciendo historia juntos”, Sheinbaum asegura que llegarán al Gobierno

La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que “de que llegamos, vamos a llegar este año al gobierno de la República”, porque afirmó que todos los datos confirman que con el gobierno de la 4T el país “está mejor que nunca”.

Durante la visita que realizó a Hidalgo, insistió en que ya se observa en esta primera etapa de la transformación las bases para construir el segundo piso y garantizar el desarrollo del país.

Nos va a tocar construir junto con ustedes, porque aquí vamos a seguir juntos gobierno y pueblo, amigos de Hidalgo, amor con amor se paga, primero México y primero el pueblo, aquí no va a haber divorcio entre el pueblo y gobierno , afirmó.

Sheinbaum agradeció el apoyo de sus simpatizantes.

En su discurso, resaltó que los logros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador evidencian los resultados del humanismo mexicano.

Adelantó que ella no va a dejar de luchar para dar continuidad a esta forma de gobierno y no regresar a un pasado de privilegios y corrupción. “Porque somos de este movimiento, vamos a dar continuidad a los principios de nuestro movimiento, de nuestras causas, porque nosotros no vamos a dejar de luchar”, afirmó.

En ese sentido, la abanderada de Morena, PT y Partido Verde subrayó que, al igual que en 2018, este año es histórico, por lo que tienen la responsabilidad de elegir entre dos opciones, la de seguir con la transformación o la de regresar al pasado de corrupción.

Este año tenemos un encuentro con la historia de nuevo, continuar con la transformación o regresar al pasado, la Cuarta Transformación, que así le llamamos, es de la misma magnitud que la Independencia de México, que la Reforma encabezada por Benito Juárez, que la Revolución Mexicana , manifestó.

La precandidata se mostró cercana a la gente. Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum afirmó que van arriba en las encuestas, pero reiteró su convocatoria a la militancia a trabajar con unidad y organización bajo los principios del movimiento.

Les recordó a los asistentes al evento que se celebró en Tulancingo, Hidalgo, al que asistió el gobernador Julio Menchaca, del que recordó que no podía sentarse en el templete para evitar sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que no deben olvidar la encomienda presidencial de cumplir con el Plan C.

Explicó que este consiste en la reforma planteada por el Presidente de la República al Poder Judicial, para lo que, dijo, requieren ganar la mayoría de senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales y presidencias municipales.

Estamos arriba en las encuestas, pero tenemos una responsabilidad, el Plan C, quiere decir que aquí en Hidalgo tenemos que ganar la presidencia de la Rep, las dos senadurías, las dos diputaciones federales, todas las diputaciones locales y presidencias municipales , indicó.

La precandidata única de Morena, PT y PVEM, puntualizó que así como el pueblo de México hizo historia en 2018, este año lo hará nuevamente y será para dar continuidad a la Cuarta Transformación.

“Este año 2024 vamos a hacer historia una vez más, el pueblo de México, el pueblo de Hidalgo tiene una decisión que tomar, es una decisión histórica como la que tomamos en el 2018 , manifestó.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum expresó que lo fundamental es no regresar al pasado de corrupción y privilegios, pues recordó que en los gobiernos neoliberales se castigó al pueblo con pobreza, desigualdad y salarios de hambre.

Simpatizantes de Hidalgo la recibieron calurosamente. Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el coordinador de Organización y Enlace Territorial, Ricardo Monreal, quien también participó como orador en el evento, destacó el liderazgo de Claudia Sheinbaum para ser quien abandere el siguiente paso de la 4T.