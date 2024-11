Jorge Romero pide desde Chihuahua respeto a la división de poderes

Al reunirse con militantes del estado de Chihuahua, el candidato a la presidencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, señaló que el gobierno de la República ha sido incongruente con sus acciones y mensajes a la sociedad en cuanto al Poder Judicial.

“El gobierno de la cuarta transformación (4T), es exactamente todo aquello que cuando eran oposición solían combatir: primero, un hiperpresidencialismo, segundo, que el jefe del ejecutivo dominara sobre los otros dos poderes de la unión y tres, que se realizaran elecciones de Estado con el uso de recursos del gobierno para condicionar los votos; y en eso es exactamente en lo que se ha convertido la 4T en este país”, añadió.

Jorge Romero pide congruencia al gobierno de la 4T.

El candidato Romero hizo un llamado a que las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean respetadas por el poder ejecutivo, “si a la 4T no les gustan las decisiones que tome el poder judicial, tienen que recurrir, les guste o no, al mismo poder judicial, no puede ser posible que decidan no acatar sus resoluciones”.

Asimismo, denunció que los primeros que deben de cumplir con las decisiones que tome la Suprema Corte es la presidenta Claudia Sheinbaum, así como todos los servidores públicos de este país, “es increíble que la presidenta diga que no acata una decisión del Poder Judicial y lamento mucho por otra parte, que la jefa del ejecutivo no quiera mantener un diálogo con los partidos de oposición porque ella solamente habla con el pueblo”.

Acompañado por la diputada federal Rocío González y de Santiago Taboada quien es miembro de su planilla, Jorge Romero, afirmó que si es elegido presidente del PAN buscará la reconciliación nacional: “Ya sabrá este gobierno si nos deja con la mano extendida, sería una tragedia que vivamos otros seis años sin tener unidad nacional”.

Finalmente, al hablar sobre el proceso interno de renovación de la dirigencia nacional del PAN, Jorge Romero señaló, a dos semanas de que los más de 300 mil militantes de Acción Nacional puedan votar por elegir a su nuevo presidente o presidenta de partido, que es un ejercicio de democracia interno “que ni Morena tiene, ahí solamente votó una persona y ustedes ya saben quién fue”, concluyó.

