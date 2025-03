Salud emite alerta sobre 120 casos de tosferina; Macías lo ve importante, pero ‘no es nuevo’

La Secretaría de Salud emitió una alerta epidemiológica por el registro de 120 casos confirmados de tosferina en 21 estados del país durante los primeros meses de 2025; Nuevo León, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca es donde se presenta el mayor número de casos.

Al respecto Alejandro Macías, epidemiólogo, converso en el programa A Mediodía con Solórzano, trasmitido por el canal de YouTube de La Razón, y conducido por el periodista Javier Solórzano, sobre este incremento y los 460 casos probables de los cuales da cuenta la dependencia de salud federal.

“La tosferina es importante pero no es nuevo, viene de años, pero para cada caso que se detecta debe haber al menos unos diez que no se diagnostican, no es sorprendente que se encuentren más casos en ciudad de México. Es la enfermedad de los cien días, es detectable en la primera o segunda semana”, dijo Macías al ser cuestionado, respecto a la situación de tosferina en el país.

Asimismo, Macías mencionó que esta enfermedad surge y sucede en condiciones endémicas “no es nada fuera de lo común, porque las vacunas dejaron de administrarse durante y desde la pandemia”, señaló.

Adultos deberían contar con la vacuna que protege contra la tosferina ı Foto: Archivo Cuartoscuro

Agregó que los adultos deberían contar con la vacuna que protege contra la tosferina, esto, debido a que personas nacidas después de los años 70’s seguramente ya perdieron la inmunidad.

“Seguramente la vacuna de la de tosferina, para adultos ya se ha perdido la inmunidad y se sabe que la enfermedad se está transfiriendo a los adultos, es contagiosa y bien contagiosa, como adulto tienes una gran tendencia a tenerla, no se quita con nada, esa tos es una tos tremenda que te puede fracturar hasta las costillas”, dijo.

En el año 2023 se registraron 188 casos confirmados con una incidencia de 0.14 casos por cada cien mil habitantes, seguido de 463 casos confirmados en 2024 (cierre preliminar), con una incidencia de 0.34 casos por cada cien mil habitantes

Por lo anterior, la Ssa lanzó un aviso a todas las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención, Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) para notificar probables casos de tosferina.

Macías dijo que en el tema del sarampión “los que nacimos antes del 60 ya casi todos tuvimos sarampión, pero si la tasa de vacunación en la infancia cae en el 95 por ciento que ha caído, en México puede haber brotes de sarampión considerables”.

La mejor protección contra la tos ferina es la vacunación.



Asegúrate de que tú y tu familia estén al día con sus vacunas para prevenir complicaciones y cuidar a quienes más lo necesitan.



Niñas y niños menores de 5 años

Personas embarazadas, para proteger al bebé desde el… pic.twitter.com/D12LYyHvHD — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) February 22, 2025

Aseguró que, si adquieres sarampión dejando la infancia esto puede dejar complicaciones serias, “si alguien que nació después de 1960 convendría que se la pusiera de nuevo, la vacuna”.

El especialista recordó que en Estados Unidos paso que en ciertas comunidades se está prendiendo el nivel de vacunación del sarampión, por ejemplo, en nuevo México, se han dado ya demasiados casos, que podrían crear una alerta.

“Es cuando baja la tasa de vacunación, cualquier viajero puede desencadenar un brote. En los grupos observados en los Estados Unidos hay muchos grupos antivacunas, y sin embargo en esos grupos y grupos evangélicos hubo muchos casos de deceso con el tema del Covid, es un resultado de los grupos conspirasionistas y ahora tienen como secretario de salud a un antivacunas”, refirió.

Y es que de lo anterior ha generado temor de una epidemia de sarampión en el vecino país del norte, -misma que por el fenómeno migratorio podría extenderse a México-, luego de que se han incrementado los casos, después de que el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., restara importancia al brote de sarampión y luego promoviera tratamientos alternativos, en lugar de la vacunación, para combatir esta enfermedad.

Finalmente, Macías opinó que, aunque hay buena intención del actual gobierno en crear un abasto medico razonable, “Todavía no se siente el abasto y una cosa que digo es que la administración tendría que empezar por decir que recibió la secretaria de salud en condición desastrosa; hay que aceptar que se recibió en condición desastrosa”.

Ve aquí el programa completo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT