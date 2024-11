¿CFE puso en tu medidor un candado amarillo? Esto es lo que significa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE)es la institución encargada de proveer a la población de energía eléctrica, un recurso indispensable para el desarrollo del país y para satisfacer las necesidades de los individuos. Es por ello, que el organismo debe supervisar que el suministro llegue a todos los hogares, pero también a que cada integrante cumpla con sus obligaciones para que esto se logre de forma adecuada.

Para que se cumpla con el suministro de electricidad eléctrica, y que los ciudadanos realicen los pagos correspondientes de su recibo de luz, es común ver en la calle a personal de la CFE revisando los medidores, y colocando candados de color verde, amarillo y rojo. Es importante mencionar, que estos son esenciales para entender la situación del servicio de luz, ya que son indicadores, los cuales reflejan si hay adeudos, o hasta posibles riesgos en el suministro energético.

Los candados en el medidor tienen diferentes significados.

¿Por qué hay un candado amarillo en mi medidor de luz?

El medidor de luz, también conocido como wattorímetro es uno de los elementos más importantes del servicio de luz eléctrica, ya que este se utiliza para medir el consumo de energía de un hogar. Es por ello, que, si hay alguna falla o algún consumo excesivo, es fácil de detectar.

Además, en caso de que exista algún inconveniente con el servicio, los trabajadores de CFE deben acudir a las viviendas para colocar uno de los tres candados, de acuerdo con la falla o inconsistencia que exista. Ante esto, y si tú has notado que en el medidor de luz hay un candado amarillo, esta información que La Razón de México tiene para ti, es de todo tu interés.

Es importante conocer el significado de un candado amarillo en el medidor, porque después de saber el motivo de su existencia, no querrás verlo, o por lo menos no en tu casa. Este objeto, se coloca en el wattorímetro de las viviendas que no están al corriente con sus pagos o presentan alguna irregularidad.

A la vez, el candado puede determinar que el medidor ha sido alterado para no pagar el consumo de energía eléctrica como los demás ciudadanos. Por lo tanto, si en tu hogar cuentas con este sello, lo recomendable es ponerse al corriente con el recibo de luz.

Por otro lado, aquellas personas que no quieran pagar, y opten por quitar el candado, pueden ser acreedores a sanciones y multas. Ya que hacer el retiro sin el consentimiento de CFE, es considerado un delito federal, el cual genera un castigo de tres a 10 años de cárcel y el pago de hasta mil días de salario mínimo.