¿Intermitencias o maroma profesional?

Que no fue un duende travieso el que votó en lugar del diputado Pedro Haces, durante la aprobación de la reforma de supremacía constitucional. Se trató de una “intermitencia” en el servicio de Internet conectado a la tableta de los legisladores, en este caso del morenista que se encontraba fuera del salón de plenos, con el sistema de votación, ha tratado de explicar el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez. “Fue una intermitencia del servidor de Internet que probablemente se generó de un intento cuando alguien trató de votar. A mí me ha pasado, a veces llego y hay varias tabletas, tomo una, no es mía, me doy cuenta que no es la mía y tomo otra, es algo que puede suceder normalmente y que no se ve como una situación de manipulación ni mucho menos”. Ha señalado así la hipótesis de que por error algún otro diputado pudiera haber votado, con lo que el sufragio se reflejó en el tablero, aunque al final se quitó y ya no se contó. Ha dicho también el morenista que será algo que ya no se va a repetir. Uf.