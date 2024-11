Economía vive un buen momento, dice Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la economía nacional vive un buen momento y así se demostró ante la convulsión financiera que se generó los últimos días.

Al compartir más detalles sobre su reunión con Larry Fink, presidente de BlackRock, la mandataria aseguró que el financiero coincidió con que México vive una racha positiva, luego de que se le presentaran los proyectos nacionales.

“Él coincide en que es un muy buen momento para México; que México en el fortalecimiento del Tratado y su fortaleza económica que se mostró el día ayer, en particular, con nuestra moneda como una moneda fuerte. Fue un día de muchos movimientos, de muchos volúmenes de movimientos relacionados con el peso y todo ello coincidió, en que, en efecto, es un muy buen momento para México y el desarrollo económico”, dijo la Presidenta.

Y siempre planteamos que no es el pasado, en donde lo que ofertaba México eran los bajos salarios, no”, dijo.

En el encuentro, Sheinbaum expuso al líder de BlackRock el proyecto para contar con el primer auto eléctrico compacto de fabricación nacional, así como los indicadores que se tienen a partir de la entrada de la Cuarta Transformación.

Así, sostuvo que uno de los planteamientos principales es que en México no sólo se cree en la importancia de la Inteligencia Artificial, sino sobre todo en el desarrollo industrial y por ello el impulso de los polos del bienestar es una prioridad.

En otro punto, subrayó que la línea de crédito flexible por 35 mil millones de dólares que ratificó el Fondo Monetario Internacional a México es una prueba de la solidez de la economía y aclaró que por ahora el país no necesita solicitar algún monto.

“Es una línea de crédito que ya existía, lo que dice el FMI es: ‘Ahí está esta línea de crédito, tu economía está sólida, por si lo quieres usar en un momento’. Es como si hubiera un crédito en el banco disponible pero no lo has usado porque no ha habido necesidad”, dijo.