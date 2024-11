CSP rechaza pausa de INE en elección judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en contra de la pausa que el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene respecto a la organización de la elección judicial, a causa de las suspensiones dictadas por jueces de distrito, que no se han resuelto de manera definitiva.

La mandataria sugirió al INE consultar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre cómo proceder, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no consiguió invalidar la reforma judicial.

“No estoy segura qué artículo de la Constitución, pero establece que la Corte puede aceptar un recurso de un partido político y ha habido antecedentes en el caso electoral. Entonces al definir que es electoral ya no se permitirían los recursos de amparo (…) Al reconocer la Corte que es un asunto electoral, ya le corresponden estos temas al Tribunal”.

En otro punto, la Presidenta también criticó el presupuesto superior a 30 mil millones de pesos que el INE solicitará a la Federación para ejercer en el 2025, por ser un monto superior a lo ejercido este 2024, siendo que para el próximo no habrá elecciones federales como en el actual, y los partidos políticos no recibirán financiamiento para campañas.

Al recordar que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que enviará el próximo viernes a la Cámara de Diputados deberá incluir el monto tal como lo pidió el INE, pidió a los legisladores revisar y que el órgano desglose cada gasto que planea, para verificar si es necesario el monto que solicita.

.

“¿Cómo que más recursos en el 2025 que lo que gastaron en el 2024? Pues sí, pero si no hay campañas, no hay financiamiento a partidos políticos (…) Pero es un llamado al INE, a la racionalidad, o sea, los privilegios no van con el momento que está viviendo nuestro país”, dijo.

Para dimensionar, Sheinbaum Pardo señaló que los más de 30 mil millones que pide el INE representan ocho veces el presupuesto para el programa de madres trabajadoras y también supera al programa Sembrando Vida.

Por la tarde, la Presidenta invitó a quienes se hayan formado profesionalmente en Derecho a que se inscriban en el proceso por el cual se elegirán a jueces, ministros y magistrados en el 2025.

Durante su primera visita como mandataria al estado de San Luis Potosí para presentar el nuevo programa social Mujeres con Bienestar, Sheinbaum lanzó un llamado a las madres de familia presentes para que insten a sus hijos a formar parte de la renovación del Poder Judicial.

“Si tienen hijos que estudiaron leyes, derecho, y cumplen con los requisitos, que se inscriban a ser jueces, juezas, magistrados, ministros. Queremos muchos Benitos Juárez en la Corte de la Nación; queremos que el pueblo de México esté representado en el Poder Judicial, para erradicar la corrupción y los privilegios”, dijo la mandataria.

La titular del Ejecutivo federal comentó que el pueblo se ha empoderado y ahora permitió que la Cuarta Transformación, que inició con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, siguiera adelante.

Apenas van 5 jueces inscritos para proceso

A cuentagotas avanza el proceso de inscripción para jueces, magistrados y ministros en la convocatoria lanzada por el Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal (PJF), a cuatro días de vigencia y que se lanzó la convocatoria el lunes pasado.

Apenas el jueves, se tuvo el primer registro de un aspirante al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de Jaime Allier Campuzano, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal en Oaxaca.

Lo anterior de acuerdo al documento publicado por la Secretaría General de Acuerdos del Poder Judicial, donde se señaló que la solicitud de Allier Campuzano fue recibida el 7 de noviembre.

Este primer registro se da en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025, establecido luego de la reforma judicial, y a través del cual se realizarán elecciones para designar a jueces, magistrados y ministros por el voto libre, secreto y directo.

Agregó que también se cuenta con la solicitud de inscripción al proceso extraordinario de junio de 2025, de tres personas que aspiran a ser jueces de Distrito y una para magistrado de Circuito.

Los tres candidatos son: Candelario Magaña Hernández, que busca ser Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de un Centro de Justicia Penal en el Décimo Circuito, en Tabasco. Además de José Alberto Solís López, especializado en materia penal, que busca ser Juez en el tercer Circuito, en Jalisco.

También se apuntó a la contienda, Ingrid Jordana Arteaga Hughes, especializada en materia civil, administrativa y laboral, que busca competir en el sexto circuito judicial, en Puebla.

Para magistrado de Tribunal Colegiado, se inscribió Mario Antonio Medina González, especializado en materia Administrativa que busca ser candidato para el Primer Circuito en la Ciudad

de México.