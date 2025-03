Senado conmemora el 8M con testimonios de mujeres invisibilizadas

El Senado de la República conmemoró este miércoles el Día Internacional de la Mujer con un minuto de aplausos y testimonios de mujeres, en voz de senadoras de todos los grupos parlamentarios, que en el pasado fueron invisibilizadas.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, dio lectura al testimonio de Norma Palacios, trabajadora del hogar y secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, quien destacó avances en la legislación que permitieron la creación de un sindicato que otorga voz y representación ante el gobierno .

Barrales también subrayó las “batallas que las mujeres que estamos hoy aquí presentes como legisladoras hemos dado desde diferentes trincheras, sin duda han valido la pena”.

La senadora se dijo convencida de que “desde diferentes trincheras, hemos contribuido para el avance de las mujeres en nuestro país. Hoy casi la mitad de los estados de la República están dirigidos por mujeres gobernadoras. Tenemos a la primera Presidenta de la República y yo estoy convencida que, aunque aún falta mucho por hacer, sin duda debemos sentirnos parte de este avance que hoy tenemos en nuestro país”.

Sabemos que falta mucho por hacer, pero sin duda vale la pena reconocer los avances que se han conquistado en favor de las mujeres.

Noroña rompe en llanto al recordar a su abuela

Entre las otras historias destacó la del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien rompió en llanto al recordar a su abuela María de la Luz Velázquez Villalobos, quien a pesar de las adversidades que enfrentó como mujer, indígena, huérfana y de escasos recursos, logró concluir su educación primaria.

Refirió, que las expectativas sociales la llevaron a casarse, cumpliendo con el destino impuesto a muchas mujeres de su tiempo.

En el Pleno del Senado, Gerardo Fernández Noroña rompió en llanto al recordar a su abuelita.



Con motivo del Día Internacional de la Mujer legisladores contaron testimonios de mujeres.

PRI usa acusación de abuso contra Cuauhtémoc Blanco para reclamar a Morena

La priista, Claudia Anaya recordó el caso de Nidia Fabiola “N”, quien denunció un presunto intento de violación por parte del exgobernador morelense y exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco.

“Soy Nidia Fabiola Blanco, mi hermano Cuauhtémoc intentó violarme y lo denuncié, pero su partido político, Morena, lo protege. No le quitan el fuero. No, no llegamos todas”, acusó la legisladora.

En la conmemoración del #8M en el Senado, la priísta Claudia Anaya aprovechó para exhibir a Cuauhtémoc Blanco y las acusaciones de intento de violación en su contra. pic.twitter.com/Gu86UEW42H — Sandra Romandía Vega (@Sandra_Romandia) March 6, 2025

Tras esta declaración, en el pleno se desató un debate en el que Martha Lucía Mícher, de Morena, dijo que esos reclamos deben ser dirigidos al machismo, y pidió que las baterías sean apuntadas al patriarcado y a las estructuras de poder, pues “hay una creciente deuda con las mujeres mexicanas”.

La panista Laura Esquivel denunció: “Todos los días, 11 mujeres no llegan a su casa porque las asesinan (…) también tenemos que la violencia sexual sigue en aumento, que solo 4 de cada 100 feminicidios llegan a la justicia”.

