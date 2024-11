Presupuesto del INE no es justificable; Sheinbaum insiste en reducción

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la crítica contra los más de 30 mil millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó como presupuesto para el siguiente año.

En conferencia de prensa, insistió en cuestionar la cifra debido a que supera lo gastado en la elección federal de este año, mientras que para 2025 no se contempla el financiamiento para partidos, dado que la elección judicial no los involucrará.

“No es justificable…Sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial, pero a diferencia de las elecciones del 2024 no hay financiamiento a partidos políticos especial por campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña, no hay recurso público para las campañas, es mínima la campaña que van a establecer a través de sus redes, de volantes, pero no hay financiamiento público, no hay financiamiento a los candidatos, entonces ¿por qué tanto recurso?”, cuestionó la Presidenta.

Por medio de un par de oficios enviados a la Presidencia de la República esta semana, el INE detalló los gastos que implicará la elección de jueces, ministros y magistrados, para explicar el monto solicitado.

LMCT