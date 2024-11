‘No se puede impugnar la reelección de Rosario Piedra', afirma Nashieli Ramírez

Nashieli Ramírez afirma que no se puede impugnar reelección de Rosario Piedra.

La comisionada de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez aseguró que no se puede impugnar, ni sacar amparos en el proceso de reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que no era vinculante.

“En término de procedimiento, se siguió el que tenía que ser; es decir, la discusión de la impugnación de la terna no tiene sustento, ya que en la convocatoria decía que el análisis técnico, que es de donde se saca la valoración, no era vinculante, entonces, no proceden, ni amparos, ni nada contra esa primera decisión”, explicó.

El Senado ya decidió sobre la reelección de Rosario Piedra

En entrevista con La Razón, comentó que fueron los senadores de la República quienes decidieron elegir a Piedra Ibarra, por ello, sostuvo que el proceso fue claro desde el inicio.

“La segunda decisión tiene que ver con cómo elijes, a partir de esa terna con las dos terceras partes, y a diferencia de hace cinco años, donde todo estaba en cuestionamiento también del proceso de votación, no hay nada que impugnar, ya que los senadores ya decidieron”, indicó.

Rosario Piedra Ibarra será nuevamente titular de la CNDH.

La ombudsperson capitalina dijo, ante las críticas de la CNDH por la falta de resultados que ella contaba con una propuesta de trabajo que intentaba fortalecer al organismo, pues indicó que es necesario transformar a la Comisión que se formó hace 30 años, ya que el sistema cambia y hoy tendrían que cambiar los órganos no jurisdiccionales.

Una de sus propuestas de mejora era la de avanzar en los mecanismos de justicia restaurativa, que quiere decir atender a la gente más rápido y eficaz, pero con la aclaración que las recomendaciones no son lo más eficaz para ello, debido a que en la administración que concluyó fue uno de los pendientes, el de acercarse con las víctimas principalmente.

Otra es trabajar con mayores mecanismos y elementos para estar más próximos a la gente, hacer más trabajo de territorio, hacer más trabajo con todos los actores que hay, para fortalecer al organismo, pues es lo que ve que le falta.

Indicó que se debe hacer más caso a las comisiones estatales, pues no solo es la Comisión Nacional la que lleva el tema de protección de los derechos, pues en los 32 estados hay problemas que se deben resolver.

Indicó que sus preocupaciones están más en términos de superar los problemas en derechos humanos, pues quien se quede en la CNDH tiene que hacer lo correcto.

Mencionó que la CNDH debe hacer más trabajo de proximidad, articulación y acercamiento en la nueva administración que empieza.

