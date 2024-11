¿Por qué no esperó un poco más Moody’s?

Mucho ruido causó el anuncio de Moody’s de bajar la perspectiva en la calificación crediticia de México. Y es que resulta que la calificadora determinó ayer rebajar de estable a negativa dicha perspectiva, aun cuando refrendó la calificación soberana a nuestro país. Parte del desconcierto que se generó, nos comentan, se debe a que para muchos no tenía sentido emitir un comunicado de esa naturaleza cuando apenas hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, acudirá a la Cámara de Diputados a hacer entrega del Paquete Económico para 2025, sobre el que había anticipado que habrá una plena sujeción a medidas de responsabilidad en el manejo del mismo. Es más que sabido que el documento establece el déficit y las variables que contempla el Gobierno federal para el presupuesto del año entrante. Ante lo cual la pregunta que se hacen es ¿por qué la calificadora no se esperó a conocerlo y analizarlo antes de adoptar una decisión tan importante? Por lo pronto, se ha abierto una controversia sobre el particular que, nos anticipan, seguramente será parte de la agenda en los siguientes días. Uf.

