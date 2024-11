Va recorte a fondos que pide INE para elección de jueces; toparían en 9 mmdp

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dio como un hecho la reducción al presupuesto de 13 mil millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó para llevar a cabo la elección de jueces, ministros y magistrados en 2025.

Ante esta determinación, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pidió “sensibilidad” a los legisladores al aprobar los recursos del organismo para el próximo año, y comentó que se buscarán “alternativas” en caso de que se concrete el recorte.

Aunque aún no hay certeza sobre cuánto se bajará a la bolsa pedida por el Instituto, Ricardo Monreal afirmó que los ocho mil 802 millones 824 mil 500 pesos que se gastaron en las elecciones federales de este año son un parámetro a considerar para establecer la cantidad que se aprobará al final.

Voy a hablar con la presidenta del INE en los próximos días. Tengo una buena opinión de ella, de la presidenta Taddei y seguramente va a haber acuerdo para reducir este monto Ricardo Monreal, Diputado de Morena



Sin embargo, aclaró que habrá que esperar a que él sostenga una reunión con Guadalupe Taddei, para llegar a acuerdos sobre el monto final a asignar, pues consideró que los 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos que el organismo pidió a la Federación representan una cantidad elevada.“Voy a hablar con la presidenta del INE en los próximos días. Tengo una buena opinión de ella, de la presidenta Taddei y seguramente va a haber acuerdo para reducir este monto que nos parece enorme”, dijo.

Cuando se le preguntó si el presupuesto se reducirá a la mitad, respondió: “No lo sé, no quiero decir ningún porcentaje, pero lo que sí será una realidad es que se reducirá. La Cámara de Diputados tiene esa facultad de manera exclusiva”. Y agregó que el costo de la elección presidencial de este año “es un parámetro, pero vamos a revisarlo”.

Rechazó que esta reducción financiera ponga en riesgo la elección, pues a su parecer, sólo se apega a los principios de austeridad. “No, no pone en riesgo eso. Simplemente se asume la austeridad y se hacen costos. Vamos a hacer costos actuariales, la Cámara tiene posibilidades de hacerlo y no se pone en riesgo, pero va a ver una reducción, de tal suerte que se realice la elección, pero sin ningún exceso en ninguna parte”, declaró.

Nunca hemos tenido una elección de este tipo, entonces hay que ir con cuidado. Este monto está en 13 mil millones y pudiera bajarse a ocho mil, siete mil, nueve mil Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Cámara de Diputados



A su vez, el presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, adelantó que uno de los ajustes contemplados es la reducción en gastos para la capacitación electoral y estimó que la bolsa pasaría de los más de 13 mil millones de pesos a un estimado de entre siete mil y nueve mil millones de pesos, lo que se traduce en disminuciones de entre 30.7 y 46.1 por ciento.

“Es inédito, hay que ir construyéndolo poco a poco, nunca hemos tenido una elección de este tipo, entonces hay que ir con cuidado. Este monto está en 13 mil millones y pudiera bajarse a ocho mil, siete mil, nueve mil, que es más o menos lo que rondó la elección pasada”, declaró.

Explicó que, aunque se elegirán muchos cargos y se requieren más boletas para que la población emita su sufragio, la reducción se encamina hacia las tareas que el Instituto hace para preparar al personal.

“Es diferente, son muchos cargos, las boletas son más, pero también se puede ahorrar en capacitación. O sea, hay manera de poder ajustar esto. También decirles algo, es una elección que nunca se ha dado, entonces tenemos que irlo haciendo con cuidado para que sea eficiente”, dijo.

Sí estaremos muy sensibles a lo que ellos plantean y pedimos exactamente la misma sensibilidad (...) En este caso también hay que considerar otras alternativas Guadalupe Taddei, Presidenta del INE



El legislador negó que esta decisión impacte o arriesgue las labores para un ejercicio inédito en el país, como lo será la elección judicial.

“Evidentemente no se pretende hacer algo que ponga en riesgo la elección, claro que no. Nos parece que es mucho, porque tenemos el referente de lo que se gastó en esta elección, que fue una elección también muy grande y muy importante. Entonces, a partir de ese referente nosotros consideramos que es mucho”, dijo.

Frente a este anuncio de reducción presupuestal, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, hizo un llamado a que los legisladores muestren sensibilidad en el tema.

“Ahí sí estaremos muy sensibles a lo que ellos plantean y pedimos exactamente la misma sensibilidad del planteamiento del Instituto sobre el costo del proceso electoral. En este caso también hay que considerar otras alternativas”, dijo.

En conferencia de prensa, Taddei se negó a definir si alcanzará o el dinero luego de la reducción que plantea Morena, para que en lugar de 13 mil millones de pesos se destinen entre siete mil y nueve mil millones. “Sería una falta de responsabilidad muy alta decir si nos alcanza con uno, dos, tres, cuatro, cinco o lo que sea hasta este momento”, apuntó.

No es justificable… Sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial, pero a diferencia de las elecciones del 2024, no hay financiamiento a partidos políticos Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



La consejera adelantó que se estudiarán alternativas en caso de que se reduzca el presupuesto, como colaborar con los organismos públicos electorales para mantener la “salud financiera” que requieren los comicios judiciales.

Y es que recordó que son varias las tareas que se habrán de cumplir y que aún no tienen definición, por la pausa en que todavía se encuentra el órgano electoral a causa de las suspensiones judiciales, como lo es el saber cuántas casillas se instalarán a lo largo del país.

Aunado a esto, dijo, se deberá detallar la distribución geográfica para también saber la cantidad de personal que se requerirá, con qué material se contará y la seguridad para el mismo.

Debido a los tiempos tan cortos que quedan para continuar con la organización de la elección judicial, el INE emprendió una ruta para intentar destrabar sus tareas a causa de las suspensiones judiciales que le ordenaron no continuar y que siguen vigentes, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no consiguió invalidar la reforma judicial aprobada por Morena.

Para ello, el INE solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento de los recursos judiciales de los que fueron notificados que dejaron en suspenso los trabajos sobre la elección de juzgadores.

Advirtió que la fecha límite para entrar a tiempo con los preparativos electorales es el próximo miércoles 20 de noviembre, por lo que antes de esta fecha volverán a recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Consejo de la Judicatura, a fin de resolver el embrollo jurídico en que se encuentra el INE.

“Previo a ello (el 20 de noviembre) tenemos que realizar algunas actividades de carácter jurídico, que son la defensa de todos los recursos que el Instituto ha recibido y tener la calma suficiente para que todo el personal trabaje bajo la sombrilla o el techo de la tranquilidad jurídica con la que deben de trabajar”, declaró.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su desacuerdo con el presupuesto pedido por el INE, al cual consideró injustificable.

“No es justificable… Sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial, pero a diferencia de las elecciones del 2024, no hay financiamiento a partidos políticos especial por campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña, no hay recurso público para las campañas, es mínima la campaña que van a establecer a través de sus redes, de volantes, pero no hay financiamiento público, no hay financiamiento a los candidatos, entonces ¿por qué tanto recurso?”, cuestionó.

El PAN se sumó a la crítica del presupuesto, pues la coordinadora en San Lázaro, Noemí Luna, opinó que la cifra que solicita el INE es una “barbaridad”, ya que el dinero será para legitimar una “imposición de juzgadores a modo”. En tanto, el PRI, en voz de su coordinador, Humberto Moreira, estimó que el costo de la elección de jueces podría ser mayor, pues hay gastos que no se están considerando por la falta de información sobre cómo se habrá de mapear al país para la distribución de casillas y otros elementos.