Jessica Ortega De la Cruz se registra como aspirante a la presidencia del Consejo Nacional de MC

La excandidata a la gubernatura del estado de Morelos, Jessica Ortega De la Cruz, se registró como aspirante a la presidencia del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano (MC).

“En Movimiento Ciudadano seguiremos impulsando una democracia participativa, una democracia incluyente, pero sobre todo una democracia tolerante; seguiremos impulsando que la participación de la ciudadanía sea contundente hasta lograr que la política sea ciudadanía al interior. Realizaremos acciones necesarias para seguir construyendo un proyecto, insisto, que realmente se forme con las demandas ciudadanas al exterior; seguiremos demostrando que somos la fuerza de mayor crecimiento”, declaró la emecista en su mensaje.

Ortega De la Cruz presentó su documentación ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC, en las oficinas del partido en la Ciudad de México.

Hoy se registró mi amiga @jesi_ortega como precandidata a presidir el consejo de @MovCiudadanoMX máximo órgano de dirección.

Con una gran trayectoria política sin duda es la mejor opción pic.twitter.com/Zh6Yzj4nEV — Isaac Barrios Ochoa (@isaacbarrios) November 20, 2024

Se dijo emocionada por este registro al ser un paso importante en su carrera: “Es un momento especial para mí ser aspirante a ocupar un espacio tan relevante como es la presidencia del Consejo Nacional; de verdad que me llena de mucho orgullo, de mucho entusiasmo”.

Agradeció a sus compañeros de partido que asistieron a mostrar su apoyo en su aspiración a relevar a Verónica Delgadillo, quien ostentaba dicho cargo al interior del partido.

Habló de su candidatura a la gubernatura del estado de Morelos, donde dijo “se logró un resultado histórico” y se dijo lista para impulsar nuevas generaciones de líderes políticos, en particular de mujeres.

“Yo, lo que he aprendido del licenciado Dante Delgado es justo eso de impulsarnos a construir un proyecto atractivo diferente y seguiremos dando esa batalla para que los hombres y las mujeres libres de Morelos y de México se sientan identificados con nosotros. Bueno, pues a mí no me queda duda que trabajando en lo colectivo sin perder nuestra esencia, lograremos demostrar que Movimiento Ciudadano es la verdadera alternativa para sacar adelante nuestro país”, señaló Ortega De la Cruz.

