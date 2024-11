Jorge Álvarez Máynez se registra como aspirante a la dirigencia nacional de MC

Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial, se registró este martes como aspirante a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC), cargo que ocupa actualmente Dante Delgado; el proceso que inició este 19 de noviembre culminará el próximo 5 de diciembre.

“Somos una fuerza política que cree que México tiene futuro, que cree que efectivamente hay situaciones muy preocupantes en el país que no hemos vacilado en denunciar”, declaró Álvarez Máynez después de realizar la entrega oficial de sus documentos como aspirante a la dirigencia de MC.

El próximo 5 de diciembre será la Convención Nacional Democrática de @MovCiudadanoMX, donde se renovarán órganos directivos y la coordinación nacional.



Hoy acompañamos a @AlvarezMaynez en su registro para encabezar este gran movimiento de causas y personas. El liderazgo de Jorge… pic.twitter.com/jOunmTlYfA — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) November 19, 2024

MC arranca proceso rumbo a renovación de dirigencia nacional

Este martes, la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del partido naranja inició el proceso de inscripción para las y los interesados, en sus oficinas de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria, la inscripción estará abierta desde este 19 y hasta el 22 de noviembre. Los aspirantes a los cargos de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano deberán presentar ante la Comisión su solicitud de registro, así como su síntesis curricular, acompañada de una descripción del trabajo realizado en el partido y ante la sociedad.

Para ser presidente y secretaria técnica del Consejo Nacional, “deberá ser electa o electo como consejera o consejero numerario del Consejo Nacional” y para ser integrante de la Comisión Operativa Nacional, “deberá ser electa o electo como integrante de la Coordinadora Ciudadana Nacional”.

¿Quiénes respaldan a Jorge Álvarez Máynez para dirigir MC?

Al registro de Jorge Álvarez Máynez como aspirante a la dirigencia asistieron diferentes figuras de su partido, como el senador Luis Donaldo Colosio Rojas, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, la senadora Alejandra Barrales, el senador Clemente Castañeda Hoeflich y el diputado Juan Zepeda.

Hoy acompañé a mi amigo @AlvarezMaynez en su registro como candidato a la coordinación nacional de @MovCiudadanoMX.



Jorge ha demostrado su compromiso con este Movimiento y con México, haciendo política desde las causas, con arrojo y congruencia.



Le deseo el mayor de los éxitos… pic.twitter.com/fGJNOS3N4J — Juan Zavala G. (@JZavalaGt) November 19, 2024

En su mensaje aseguró que MC es una fuerza política “que cree que no es siendo parte de la polarización como se trasciende a la polarización, una fuerza política que cree que lo que mejor le podemos ofrecer a esa mayoría silenciosa que existe en México, que no piensa que somos Dinamarca, que no piensa que somos Venezuela, que no piensa que hay que irse de México porque esto ya se pudrió, pero que tampoco piensa que hay que callar a quienes se sientan, a quienes estén de acuerdo, que hay que eliminar las diferencias, que hay que eliminar la pluralidad”.

Aseguró que lo mejor que se puede hacer es construir un mejor futuro y crear una agenda de derechos, libertades e igualdad. “México debe de romper con el horror, con la impunidad, con la violencia que se vive”.

Señaló que se deben priorizar el bienestar de los niños y jóvenes, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

“Lo único que les puedo ofrecer es la intensidad que ustedes conocen, la capacidad de rectificar cuando ustedes me lo señalen, me lo adviertan y que, además, en el camino hacia el 25, Durango y Veracruz, en el camino hacia el 27, hacia el 29 y hacia el 30, nos vamos a divertir. Y nuestras hijas y nuestros hijos se van a sentir orgullosos de nosotros y las personas que se coloquen una playera de Movimientos Ciudadanos van a sentirse orgullosas” Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial



Al término del evento, Álvarez Máynez fue cuestionado sobre si habría alguien más que se inscribiría al proceso, a lo que dijo que no tenía conocimiento de que algún otro emecista tuviera esa intención , pero que respetaba a la persona que así lo decidiera.

cehr