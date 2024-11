Ajuste sobre los autónomos

Nos recomiendan revisar con lupa la propuesta anunciada por el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, de crear un organismo descentralizado que concentre las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. La idea, explicó, es que este nuevo ente administrativo tenga personalidad jurídica y patrimonio propios y, sobre todo, autonomía técnica, para que sus resoluciones “no dependan del secretario de Economía”. A los observadores no se les escapó el dato de que el titular de esta dependencia es Marcelo Ebrard, cabeza de un grupo dentro de Morena distinto al que pertenece Monreal, y excorcholata, como él. Y no faltó el malpensado que entendió que lo que se intenta con esto, es evitar que un excontrincante interno concentre poder, al absorber la conducción de políticas en materia de competencia y telecomunicaciones. ¿Será o no?

TE RECOMENDAMOS: Avanza el nuevo impuesto en Sonora