Fernández Noroña anticipa que no habría prórroga al INE para elección judicial

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña adelantó que no es necesaria una prórroga de 90 días como lo solicitó el Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la elección extraordinaria de personas juzgadoras, por lo cual se mantiene la fecha del 1 de junio de 2025, pues el organismo tiene la capacidad de organización de este proceso.

Luego de señalar que este jueves se reunió con algunos consejeros del INE encabezados por la presidenta Guadalupe Taddei, con quienes acordó trabajar para sacar adelante el proceso electoral, el morenista mencionó que el tema de la prórroga ha levantado “ámpula” en algunos sectores.

El senador Fernández Noroña reafirmó que la elección judicial será el 1 de junio.

Sin embargo, dijo que aplazar la elección de jueces, magistrados y ministros provocaría más problemas que soluciones porque implicaría cambiar todo el calendario y modificar la Constitución, y reiteró que el proceso va muy bien con cinco mil 473 aspirantes.

“Creo que ha generado mucha ámpula, es natural, es un proceso inédito y de repente el INE nos dice: ‘denos 90 días’, y entonces les preguntas: ¿Oigan, pero sí sale el proceso? ‘Sí’, ¿entonces por qué me pediste 90 días? Pues si sale, entonces ¿para qué?

“Todo lo que complica dar los 90 días. Imagínense, de entrada, tendríamos que hacer un cambio constitucional, un artículo transitorio. Ayer lo adelanté, pero me dice el área jurídica que sí lo tendríamos que hacer, y eso complica más que resuelve; mover todos los plazos”, precisó.

Se presentaron amparos en contra de la elección judicial

Fernández Noroña informó que se presentaron 572 amparos y 366 suspensiones contra el proceso electivo de las personas juzgadoras que organizará el INE, lo cual, dijo, es absurdo porque los impartidores de justicia quieren “descarrilar” la elección.

Manifestó que no hay una fecha fatal para dar una respuesta a la petición del INE de conceder tres meses de prórroga a dicha elección.

572 amparos y 366 suspensiones recibió

el @INEMexico, que es el fondo de por qué están pidiendo la prórroga de 90 días para la elección de las personas juzgadoras. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 21, 2024

“No hay una decisión tomada. (…) ¿Cuándo? y ¿cómo?, pues estamos en ese procesamiento, pero se perfila de manera yo creo que lo más conveniente es que se haga la elección el primer domingo de junio de 2025. Yo no tomo esa decisión solo, platicaré con compañeros, compañeras, ellos tendrán su propia valoración”, agregó.

El líder del Senado comentó que es innecesario que esta decisión pase por la aprobación del pleno, porque no tiene sentido, porque genera más dificultades, que soluciones.

“No lo discutirá el pleno, no es un tema que tenga que discutir el pleno, no es su materia, no lo es. Ahí sí la representación legal y formal que tenemos tanto Sergio Gutiérrez Luna (presidente de la Cámara de Diputados) como un servidor nos da esa facultad. Si la valoración del INE fuera: oye no, no sale la elección, es que es imposible, entonces tienes que llevar una decisión de ese tamaño al pleno”, citó.

En tanto, la bancada del PAN respaldó la solicitud del INE de prorrogar 90 días la elección del Poder Judicial programada para el primer domingo de junio del 2025.

Guadalupe Murguía, coordinadora panista, declaró que la prórroga que solicitó el órgano electoral es resultado de cómo ha sido este proceso legislativo para jueces, magistrados y ministros.

“Se legisló sobre las rodillas, con apresuramientos, sobre la marcha y hoy resulta que el INE tiene que organizar una elección sin tener claramente con cuántos recursos cuenta, sin poder capacitar, ya con los plazos encima que se van a junio del 25 y que evidentemente no sale, está pidiendo tres meses más”, puntualizó.

La legisladora por Querétaro criticó la baja participación para la elección del Poder Judicial. “Ha habido una escasa participación en aquellos que se quieran inscribirse en este proceso. Y es que no hay confianza en la transparencia del proceso”.

