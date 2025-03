Reforma a Ley del Issste va a la ‘congeladora’; diputados esperan aprobación hasta diálogo con docentes

Este lunes Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de diputados de Morena, en San Lázaro, dijo: “La ley del Issste no se va a aprobar o a rechazar. Vamos a cumplir con el compromiso con instituciones públicas del Ejecutivo. No se habrá de aprobar, si no hay acuerdo con los maestros”.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que de momento va a la congeladora la iniciativa de reforma a la Ley del Issste, misma que incrementa las cuotas de seguridad social a los trabajadores de base y a los maestros.

El legislador aclaró que: “No habrá albazos legislativos ni premura en su aprobación, sin que estén enterados los maestros. Esta iniciativa está pendiente y no habrá nada que acelere su aprobación”.

El coordinador parlamentario respecto de la iniciativa de reforma a la Constitución que se discute esta tarde en la Comisión de Puntos Constitucionales, y que prohíbe la reelección y el nepotismo electoral, comentó que en el caso de su familia “que es muy numerosa”, y en la cual su hermano Saúl es senador y aspira a suceder a su otro hermano David, como gobernador de Zacatecas, “diría que no es correcto”.

“No puedan suceder en el gobierno, ni a ningún puesto político, a familiares. La comisión se reúne a las 5, pero n o quiero adelantarme a lo que ellos decidan”, señaló.

