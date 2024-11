“Francamente no se dará” prórroga al INE

Tras responsabilizar a los medios de comunicación de seguir con el tema de la prórroga de 90 días solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección de personas juzgadoras, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña cerró la puerta a esta petición, pues “francamente no se dará”.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el líder de la Cámara alta informó también que seis mil 479 personas iniciaron su proceso de registro para ocupar una vacante de juez de Distrito, magistrado de Circuito o ministro de la Suprema Corte de Justicia.

El morenista insistió en que la elección se llevará a cabo el 1 de junio de 2025, y no habrá cambios en la fecha porque implica más problemas que soluciones esta solicitud de los consejeros electorales.

“Los medios siguen con el tema de la prórroga, que francamente no se dará. Pero habrá que procesar y formalizar la respuesta”, refirió.

Los medios siguen con el tema de la prórroga, que francamente no se dará. Pero habrá que procesar y formalizar la respuesta. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 22, 2024

Mientras en la Oficialía de Partes del Senado de la República, ubicada sobre la calle de Madrid, en la colonia Tabacalera, aumentó la presencia de hombres y mujeres que buscan entregar la documentación correspondiente para inscribirse al proceso de las personas juzgadoras.

Afuera de este sitio se instaló una pequeña carpa y una banca para ubicar a los aspirantes a jueces, magistrados o ministros.

El vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas, advirtió que la elección de juzgadores de 2025 será como se adelantó: un total desastre, por lo que llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a echar atrás la reforma al Poder Judicial.

En entrevista, el senador mexiquense opinó que la solicitud del INE para prorrogar 90 días la elección demuestra que al oficialismo “se le está haciendo bolas el engrudo”.

“No tienen ni la organización, no hay ni la participación y es lo que va a pasar, se les va a hacer completamente (bolas) el engrudo, se les va a complicar todo. Desde aquella imagen en el Senado donde se les caían las bolitas, no sabían ni qué estaba pasando. Obviamente vamos a ver que esto va a seguir subiendo, dijo.

Vargas del Villar pidió a Sheinbaum construir una verdadera reforma al Poder Judicial, la cual, insistió, es necesaria.

“Lo dijimos muchas veces en Acción Nacional: sí a una reforma judicial, sí a algo que necesite México, pero no lo que pasaron burlándose de las diputadas; los diputados, los senadores se burlaban en las sesiones, en la votación, no, y ahí están las consecuencias.

“Por eso hago un llamado a la Presidenta de la República: démosle para atrás a esta reforma, sentémonos y saquemos una reforma que sí necesite México”, puntualizó el panista.

A su vez, la senadora del PRI Claudia Anaya Mota aseguró que muchos de los problemas de inseguridad que viven los mexicanos derivan de la impunidad, por lo que “lanzar a la mitad de los jueces a la calle es un proceso falto de claridad”.

En este contexto, declaró que los jueces sorteados no convalidaron y no van a participar en esa elección, y advirtió que “serán los parlamentarios los que acaben de juzgadores, cuando la justicia tiene que ser imparcial y no apegada a los grupos políticos”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR