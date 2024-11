Elección judicial: ve 4T “más problemas que soluciones” si da prórroga al INE

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, consideró que no es necesaria una prórroga de 90 días, como lo solicitó el Instituto Nacional Electoral (INE), para realizar la elección extraordinaria de personas juzgadoras, por lo cual se mantiene la fecha del 1 de junio de 2025, pues el organismo tiene la capacidad de organización de este proceso.

Luego de señalar que este jueves se reunió con algunos consejeros del INE, encabezados por su presidenta, Guadalupe Taddei, con quienes acordó trabajar para sacar adelante el proceso electoral, el morenista mencionó que el tema de la prórroga ha levantado “ámpula” en algunos sectores.

Sin embargo, dijo que aplazar la elección de jueces, magistrados y ministros provocaría más problemas que soluciones, porque implicaría cambiar todo el calendario y la Constitución, y reiteró que el proceso va muy bien con cinco mil 473 aspirantes registrados ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.

“Creo que ha generado mucha ámpula, es natural, es un proceso inédito y de repente el INE nos dice: ‘dennos 90 días’, y entonces les preguntas: ¿Oigan, pero sí sale el proceso? ‘Sí’, ¿entonces por qué me pediste 90 días? Pues si sale, entonces ¿para qué?”, dijo.

No hay una decisión tomada… ¿cuándo? y ¿cómo?, pues estamos en ese procesamiento. Yo creo que lo más conveniente es que se haga la elección el primer domingo de junio de 2025 Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva del Senado



El legislador mencionó que no hay una fecha fatal para dar una respuesta a la petición del INE de conceder tres meses de prórroga a dicha elección, pero que, desde su punto de vista, lo más conveniente es que no haya tal.

“No hay una decisión tomada… ¿cuándo? y ¿cómo?, pues estamos en ese procesamiento, pero se perfila de manera… yo creo que lo más conveniente es que se haga la elección el primer domingo de junio de 2025. Yo no tomo esa decisión solo, platicaré con compañeros y compañeras, ellos tendrán su propia valoración”, agregó el morenista.

Fernández Noroña informó que se presentaron 572 amparos y 366 suspensiones contra el proceso electivo de las personas juzgadoras que organizará el INE, lo cual, dijo, es absurdo porque los impartidores de justicia quieren “descarrilar” la elección.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró que “hay tiempo suficiente para que el INE organice perfectamente bien la elección” de juzgadores, programada para el primer domingo de junio de 2025.

Se legisló sobre las rodillas, sobre la marcha y hoy resulta que el INE tiene que organizar una elección sin tener claramente con cuántos recursos cuenta, sin poder capacitar, ya con los plazos encima Guadalupe Murguía, Coordinadora de senadores del PAN



Al dar respuesta a la petición del órgano electoral para ampliar tres meses el proceso de personas juzgadoras, el morenista dijo que hay “buen tiempo” para organizar la elección y manifestó que al momento hay “casi cinco mil personas registradas”, en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.

“El planteamiento de la prórroga es respetable, porque se entretuvieron bastante con los recursos al hacerles caso a las autoridades como jueces de distritos que no tenían competencia y que la Corte finalmente determinó que no procedía ningún recurso para invalidar una reforma constitucional… es respetable y yo creo que lo podemos superar”, dijo el morenista.

La bancada del PAN en el Senado respaldó la solicitud del INE de prorrogar 90 días la elección programada para el primer domingo de junio del 2025.

Guadalupe Murguía, coordinadora panista, declaró que la prórroga que solicitó el órgano electoral es resultado de cómo ha sido este proceso legislativo para jueces, magistrados y ministros.

Con esta prórroga o sin esta prórroga, el Instituto Nacional Electoral cumplirá a cabalidad ese mandato constitucional, como lo he venido diciendo, y lo reitero, sabemos hacer elecciones y las hacemos bien Jorge Montaño, Consejero del INE



“Se legisló sobre las rodillas, con apresuramientos, sobre la marcha y hoy resulta que el INE tiene que organizar una elección sin tener claramente con cuántos recursos cuenta, sin poder capacitar, ya con los plazos encima, que se van a junio del 25, y que evidentemente no sale, está pidiendo tres meses más”, puntualizó.

Mientras, el Consejo General del INE aprobó ayer, por unanimidad, el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de jueces, ministros y magistrados el próximo año, con lo cual, los consejeros electorales se comprometen para que salga adelante ante cualquier determinación ajena a ellos, como la posibilidad de que no se les conceda la prórroga de tres meses que pidieron.

A lo largo de la sesión, las y los consejeros recordaron la prórroga de 90 días que se solicitó al Poder Legislativo, en un intento de contar con mayor margen para las tareas bajo su responsabilidad, luego de que la situación jurídica en la que se vio envuelta la reforma judicial los detuvo durante dos meses.

A todo el personal del instituto les hago un llamado respetuoso (a) que, con el mayor de los empeños, pongamos todo para cumplir a cabalidad con nuestro objetivo: organizar elecciones con excelencia Guadalupe Taddei, Consejera presidenta del INE



La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, celebró esta aprobación por ver en el proyecto la hoja de ruta que se seguirá para los comicios y llamó al personal del INE a “ubicarse” y “empeñarse” en organizar elecciones con excelencia, para cumplir lo que ahora mandata la Constitución.

“A todo el personal del instituto les hago un llamado respetuoso, cálido, para ubicarse dentro de los 46 procesos, 92 subprocesos y en las 380 actividades donde tendrán intervención. Y que, con el mayor de los empeños, pongamos todo para cumplir a cabalidad con nuestro objetivo: organizar elecciones con excelencia por el bien de nuestra democracia y de nuestro país”, indicó.

El consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal que coordinará la organización de los comicios, reiteró que de no conseguir una ampliación de tiempo se podrían presentar riesgos, pero aseguró que se mantendrán atentos a lo que se resuelva y a dar cumplimiento en tiempo y forma a realizar la elección.

“Con esta prórroga o sin esta prórroga, el Instituto Nacional Electoral cumplirá a cabalidad ese mandato constitucional, como lo he venido diciendo, y lo reitero, sabemos hacer elecciones y las hacemos bien”, subrayó.

La consejera Carla Humphrey destacó la atipicidad de los trabajos que ahora emprenderá el órgano electoral, luego de haber recibido y enfrentado diferendos e incertidumbres jurídicas, pero señaló que hoy, en apego al compromiso con la democracia, continuará con la organización de los comicios judiciales.

No obstante, remarcó que aún falta que se resuelvan de fondo las demandas de amparo que se interpusieron y que en su momento ordenaron el freno de las labores electorales. Sostuvo que el INE enfrentará lo que viene y se dijo comprometida a no permitir omisiones.

El calendario aprobado prevé 24 fechas relevantes, donde la instalación de consejos distritales será del 2 al 16 de diciembre; entre el próximo 30 de marzo y hasta el 2 de junio estará habilitado el Sistema de Candidatas y Candidatos, para identificar a los aspirantes a los cargos que estarán en juego. El 1 de junio se realizará la jornada electoral y el 13 de ese mes se llevarán a cabo los cómputos correspondientes.

No habrá espacio para los “recomendados”

Tras asegurar que al final del proceso de inscripción, que vence el domingo, se alcanzarán cuando menos ocho mil aspirantes registrados, Andrés García Repper, integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, afirmó que no habrá espacio para “recomendados” para ser jueces, magistrados o ministros, y aseguró que los cinco integrantes garantizan imparcialidad y transparencia, porque “no estamos dispuestos a dejar nuestro nombre embarrado ni a fallarle a la gente”.

En entrevista con La Razón, reconoció que, en este proceso histórico en la transformación del Poder Judicial de la Federación (PJF), los miembros del Comité han enfrentado diversos problemas técnicos por la saturación del sistema tecnológico para recibir la documentación de los aspirantes que, en su mayoría, prefieren inscribirse para magistrados de Circuito, porque “así se saltarían el proceso de ser primero jueces de distrito”.

Andrés García Repper, integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, ayer, en entrevista.

“Tengan la certeza de que quienes estamos en el Comité no estamos dispuestos a dejar nuestro nombre embarrado, ni a fallarle a la gente, o sea, es una encomienda de la patria que te nombra el Senado, la Cámara de Diputados, ni modo que salgamos con una estupidez”, expresó.

García Repper dijo también: “Yo no dudo que haya tentaciones de decir: ‘Te encargo a A, B o C’, pero primero, que nos convenza; segundo, que no vaya a ser alguien que no cumplió con los requisitos, porque entonces ‘pasaron todos estos, pero entonces este por qué pasó si no cumplía con los requisitos’; y tercero, que pase la tómbola”.

Mencionó que el cargo en el que menos interés han manifestado los aspirantes es el del Tribunal de Disciplina Judicial, y en segundo lugar el de jueces de Distrito en materia de Telecomunicaciones. Y refirió a este diario que el promedio de los candidatos es de entre 35 y 55 años.

“Traemos la intención de hacer las cosas bien y sostener todo lo que hagamos con argumentos, con documentos, de manera transparente. Ahí sí pueden estar cien por ciento seguros, en este Comité pueden descansar, a lo mejor tenemos errores de operatividad por el cúmulo de trabajo, esto puede pasar, pero la transparencia y la limpieza de las evaluaciones está garantizada”, estableció.

El licenciado en Derecho dio a conocer que, una vez que concluya el proceso de recepción de documentación, el Comité de Evaluación tendrá poco más de un mes para analizar los perfiles de los miles de inscritos, de donde saldrán los 90 candidatos para ocupar las nueve carteras de ministros de la Suprema Corte.

Además, se habrán de proponer diez prospectos para ocupar cada una de las dos plazas de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral; otros diez por cada uno de los cinco miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, y seis para cada cargo en los tribunales colegiados de Circuito y tribunales colegiados de apelación, así como las personas titulares de los juzgados de Distrito.

Detalló que todos habrán de ser insaculados por medio de tómbolas, y en caso de que en algún cargo no exista algún aspirante, se declararía desierta la plaza.

Estimó que, durante el proceso de selección de los candidatos, se llevarán a cabo cuando menos 700 entrevistas a quienes consideren los comisionados que tienen el perfil requerido para cada cargo; cada una tendría una duración de diez minutos, pero, aclaró, no habrá examen de conocimientos, como se plantea en el Comité de Evaluación del Poder Judicial.