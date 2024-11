Exige oposición extender operativo “Enjambre” y castigo a responsables

Legisladores de oposición consultados por La Razón demandaron extender a otros estados los operativos como “Enjambre” y garantizar el castigo a los servidores públicos responsables de delitos, para que las actuaciones no se queden a nivel de un golpe mediático.

Aseguraron que el operativo “Enjambre”, realizado en el Estado de México, es una muestra de la coordinación que puede existir entre las diferentes instituciones del Gobierno federal para avanzar en la estrategia de seguridad; sin embargo, señalaron que es necesario que haya sentencias para que no quede solamente en un tema de propaganda.

En entrevista, Federico Döring, diputado federal del PAN, aseguró que es muy temprano para poder evaluar los resultados en la estrategia de seguridad con el operativo realizado en la entidad mexiquense, pues si bien representa un avance, deben darse las sentencias vinculadas con la corrupción o implicación de los funcionarios federales con grupos del crimen organizado.

Señaló que, en un principio, se ve que el operativo fue parte de un aparato de propaganda; sin embargo, dijo que para confirmar su eficacia se debe llegar hasta el fondo del asunto y seguir las pesquisas.

Yo no podría confirmar un éxito en la operación hasta que sean vinculados, pues no sólo debe ser un operativo mediático. De lo contrario, no se puede considerar un éxito Federico Döring, Diputado federal del PAN



“No, es muy temprano para una flor, cuando no es primavera. Yo no podría confirmar un éxito en la operación hasta que sean vinculados por un juez de control, pues no sólo debe ser un operativo mediático, ya que así se empezó en la Ciudad de México con una acción en Tepito, incluso hubo mucha droga decomisada que se perdió. Para que no quede esta acción solamente en un efecto propagandístico, tenemos que ver que se les dicte una sentencia; de lo contrario, no se puede considerar un éxito”, sostuvo.

El legislador panista indicó que si los presuntos responsables salen, de nada servirá haber hecho todo el operativo, pues de esta manera sólo quedará en un tema de imagen y no en resultados.

Indicó que el crimen organizado está “sumamente metido” en los mandos locales y municipios, y que, producto de ello, son también los gobiernos de Morena los que se encuentran comprometidos con los delincuentes, por lo que dijo que hay pactos electorales a cambio de impunidad en municipios y estados del país.

Ángel García Yáñez, senador del PRI, comentó que es un avance el tema de los constantes operativos, y más cuando se dan de una manera masiva, como el del Estado de México, ya que es una demanda de la población el tema de la seguridad.

El legislador dijo a este diario que en todos los estados se tiene el problema de la ola de violencia, lo que ya se hizo una costumbre, sobre todo en los homicidios que se van registrando diariamente, pues lejos de que se mitigue, van en aumento.

Espero que, con estos operativos, el tema de corrupción y de ilegalidad de los servidores públicos se vaya disminuyendo, pero que se extiendan a todo el país. En Morelos también hay un grave problema de corrupción Ángel García, Senador del PRI



“Espero que, con estos operativos, el tema de corrupción y de ilegalidad de los servidores públicos se vaya disminuyendo, pero que se extiendan a todo el país. En el estado de Morelos también hay un grave problema de corrupción, por eso también se requiere de ayuda”, añadió.

Mencionó que si en el Senado y la Cámara de Diputados tienen la mayoría deben, por obligación, responder a las demandas de la gente, pues aún existe la esperanza de que se pueda revertir la situación de inseguridad que se vive en el país.

“Mi respaldo sería que se votara un presupuesto adecuado para que existan mayores recursos en el tema de la seguridad; además, que se tomen en cuenta a los policías municipales y estatales, para que de verdad haya una profesionalización que evite este tipo de comportamientos a favor de los grupos criminales”, dijo.