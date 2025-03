Con funeral de estado CSP honra a Cuauhtémoc

“Los mexicanos no nos rendimos”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al encabezar los funerales de Estado por los 500 años de la ejecución de Cuauhtémoc. Además, aseguró que el último tlatoani resalta el humanismo mexicano como base de la Cuarta Transformación en el país.

Durante el discurso por los funerales de Cuauhtémoc, la Presidenta destacó la resistencia de los pueblos originarios y el legado del último tlatoani mexica.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria reivindicó la lucha histórica de los indígenas frente a la conquista española y subrayó que “el humanismo mexicano, esencia de la Cuarta Transformación, encuentra sus raíces en el espíritu indomable de Cuauhtémoc y de su pueblo”.

La mandataria federal aseveró que tanto las ciudadanas mexicanas y los ciudadanos mexicanos “nos reconocemos en Cuauhtémoc porque incluso en las situaciones más adversas, en los momentos más difíciles, no nos rendimos y encontramos la fuerza para seguir manteniendo nuestros principios de libertad, justicia, soberanía e independencia”.

La Presidenta enfatizó que el racismo surgido en la colonia como una imposición de jerarquías sociales aún persiste en algunos sectores, pero su gobierno trabaja para erradicarlo.

“La única forma de hacerlo es recuperar la memoria histórica y reivindicar a los pueblos originarios como la mejor herencia cultural de México”, sostuvo la mandataria, que también recordó la valentía de Cuauhtémoc, un personaje “que pese a la adversidad defendió con honor a su pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo, como portavoz del Gobierno federal, aseguró que el tlatoani fue una representativa “figura del humanismo y grandeza de México”.

Al iniciar la ceremonia se dio paso a la proyección de un video en donde se mostró la importancia del legado de Cuauhtémoc, el ultimo gobernador de Tenochtitlan; la primera en tomar la palabra fue la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Nos reconocemos en Cuauhtémoc porque incluso en las situaciones más adversas, en los momentos más difíciles, no nos rendimos y encontramos fuerza para seguir Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



“Cuauhtémoc es la voz de su pueblo que luchó junto a él por defender el gran nombre de México, asumió el mando de Tenochtitlan y en el momento más crítico cuando la sombra de la conquista se cernía sobre su pueblo no se rindió, no buscó pasos ni tregua, peleó con el honor de los que saben que su lucha era más grande que su vida y su resistencia no terminó con la caída de la ciudad, fue capturado y torturado y finalmente asesinado lejos de su tierra”, dijo Brugada Molina.

En el evento también estuvieron presentes Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente; también acudieron estudiantes de escuelas de nivel básico y cadetes del Heroico Colegio Militar.

Momentos antes, durante su conferencia mañanera y al asegurar que uno de los grandes atropellos para México fue la invasión española, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la conmemoración de los 500 años de la ejecución de Cuauhtémoc significa la reivindicación de la resistencia de los pueblos originarios.

La ceremonia en la Plaza de la Constitución cuenta con la categoría de funerales de Estado al recordar que Cuauhtémoc fue ejecutado en 1525 por una falsa acusación de conspiración de las huestes lideradas por Hernán Cortés, que cuatro años antes, el 13 de agosto de 1521, habían tomado Tenochtitlan.

En la ceremonia se explicó que en Cuauhtémoc se juntan los dos linajes mexicas más importantes: el tenochca y el tlatelolca, pues fue hijo del tlatoani Ahuízotl y de una noble de Tlatelolco, que era nieta de Nezahualcóyotl.

Además, se mencionó en lengua náhuatl que Cuauhtémoc fue educado en el periodo donde la élite se preparaba a conciencia, afirmando que hacia 1515, él participaba ya como un guerrero que a la postre terminaría por ser un destacado personaje e ícono representativo de las culturas prehispánicas en México.

...Y destaca: hay tiempo ante el plazo arancelario

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que faltan tres días para que se llegue al límite de tiempo que dio el presidente Donald Trump para disminuir el tránsito de drogas sintéticas y evitar los aranceles del 25 por ciento a todos los productos mexicanos.

Cuestionada sobre si la entrega de líderes de organizaciones criminales fue una moneda de cambio para contener la amenaza de imposición de aranceles a las mercancías mexicanas lanzada por Trump, la Presidenta insistió en que los detalles del traslado los darían Omar García Harfuch y Alejandro Gertz Manero; acto seguido y sobre la eventual entrada en vigor de los aranceles, dijo: “Todavía faltan tres días”.

En otro tema, mencionó que “les puedo decir una cosa, la corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial. Es una bendición para México lo que vamos a vivir este año, de elegir a los jueces, magistrados y ministros y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo”.

Además, agregó que ayer definiría la fecha en la que sostendrá una llamada con el presidente Donald Trump.

Luego de que el gabinete de Seguridad se reunió el jueves con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos de América, Sheinbaum Pardo insistió que los detalles de esas reuniones y del traslado de 29 líderes criminales a Estados Unidos serán dados a conocer en los próximos días.

VE EBRARD “GRAN FUTURO”. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México y Estados Unidos “tienen un gran futuro trabajando juntos”, después de que sostuviera una reunión con dos representantes del gobierno del vecino país norteamericano, particularmente con Howard Lutnick, secretario de Comercio de EU, y con Jamieson Greer, titular de la representación comercial.