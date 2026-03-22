Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 22 de marzo

Para quienes planean circular por la autopista México-Pachuca este domingo 22 de marzo, hasta el momento no hay reportes oficiales de cierres ni bloqueos programados en esta importante vía del Valle de México.

De acuerdo con la información más reciente disponible, ninguna autoridad ha informado sobre manifestaciones previstas que impliquen afectaciones directas a la circulación durante este día, por lo que la autopista operaría con normalidad.

¿Habrá bloqueos en la México-Pachuca hoy?

Hasta ahora, no hay confirmación oficial de bloqueos para este 22 de marzo.

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Sin embargo, antecedentes recientes muestran que las protestas en esta autopista suelen surgir de manera imprevista, como ocurrió días atrás cuando habitantes bloquearon la vía en la zona de Tizayuca para exigir seguridad, generando afectaciones viales importantes.

Por ello, aunque no hay eventos programados, no se descartan afectaciones momentáneas si se presentan movilizaciones espontáneas.

Condiciones de circulación previstas

Para este domingo se espera:

Tránsito moderado a alto por actividades de fin de semana

Posible carga vehicular en accesos hacia la CDMX

Sin cierres totales confirmados

²La circulación podría volverse lenta principalmente en horarios de regreso hacia la capital.

Puntos con mayor tránsito

Los tramos donde comúnmente se registran complicaciones son:

Caseta de San Cristóbal (Ecatepec)

Zona de Ojo de Agua (Tecámac)

Tramo Tizayuca – Tepojaco

Accesos hacia Indios Verdes

Estos puntos concentran el flujo vehicular entre Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.

Recomendaciones para automovilistas

Ante cualquier cambio en las condiciones de la vía, autoridades recomiendan:

Consultar reportes en tiempo real de Guardia Nacional Carreteras y Capufe

Salir con anticipación

Considerar rutas alternas como Vía Morelos o Circuito Exterior Mexiquense

Mantenerse informado durante el trayecto

La recomendación principal es verificar el estado de la autopista antes de salir, ya que cualquier situación puede modificar la circulación a lo largo del día.

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MSL