Director del FBI presume golpe contra red de narcotráfico ligada a México

El director del FBI, Kash Patel, presumió la desarticulación de una red de tráfico de metanfetamina con vínculos con México como uno de los primeros resultados del recién creado Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, conocido por sus siglas en inglés como HSTF.

El caso se desarrolló en Kansas City, y derivó en sentencias de prisión federal contra siete acusados, algunos de ellos con penas de hasta 25 años.

La investigación también dejó el aseguramiento de más de 70 kilogramos de metanfetamina, cerca de 35 mil dólares en efectivo y tres armas de fuego. De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), parte de la droga se encontraba en casas de resguardo donde los agentes localizaron dos laboratorios activos para conversión de metanfetamina.

Patel atribuyó el operativo a la nueva estructura de coordinación federal y subrayó el vínculo del caso con México. El director del FBI también colocó la acción dentro de una estrategia nacional contra redes criminales transnacionales. “El modelo HSTF en todo el país continúa aplastando a las organizaciones de tráfico de drogas a diario”, sostuvo, al referirse al esquema que reúne a agencias federales, estatales y locales.

Joe Michael, agente especial supervisor del Escuadrón de Crimen Organizado del FBI en dicha ciudad, colocó el caso dentro del mapa de amenazas que enfrenta la región. “La mayor amenaza en Kansas City ahora mismo es el crimen violento y la distribución de drogas influida y dirigida por cárteles y pandillas extranjeras”, dijo.

Según el funcionario, la ciudad ocupa un punto clave para el traslado de narcóticos por su ubicación geográfica. Las rutas provenientes del sur, desde Texas y la frontera, así como los corredores que llegan desde California y Phoenix, colocan a Kansas City como zona de distribución hacia el norte y la costa este de Estados Unidos.

La HSTF surgió bajo el nuevo enfoque de seguridad interior impulsado por Donald Trump desde enero de 2025, con énfasis en cárteles, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales. La orden ejecutiva que dio origen a estos grupos instruyó su creación en todos los estados y abrió paso a equipos multiagencia encabezados por el FBI.

En Kansas City, el esquema articula al FBI con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, así como la División de Investigaciones de Seguridad Nacional que está enfocada en delitos transnacionales.

“No cambia la forma en que investigamos el crimen. Lo que cambia es que tenemos más personas a quienes acudir para pedir ayuda”, afirmó Michael sobre el alcance operativo del nuevo modelo.

Además del tráfico de drogas, la fuerza de tarea concentra esfuerzos contra el tráfico de armas, la trata de personas, el crimen violento y las redes criminales transnacionales.

“Este marco se ha establecido para que todas las agencias federales, así como nuestros socios estatales y locales, tengan la capacidad de contar con financiamiento, recursos y promover realmente la cooperación entre las distintas agencias de seguridad que intentan combatir estas amenazas”, sostuvo el agente del FBI.

Our @FBI Homeland Security Task Force took down a drug trafficking ring in Kansas City with ties to Mexico.@FBIKansasCity led the way on the op embedding with local and federal partners.



The HSTF model across the country continues to crush DTO’s and criminal networks daily. pic.twitter.com/EIkYxYEpHv — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 7, 2026

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FGR