Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 22 de marzo

La autopista México-Puebla presenta afectaciones a la circulación este domingo 22 de marzo de 2026, luego de los trabajos realizados durante la madrugada en el tramo del oriente del Estado de México, además de la carga vehicular habitual de fin de semana.

¿Qué pasó en la madrugada?

De acuerdo con autoridades, durante la noche del viernes 20 y madrugada del sábado 21 de marzo se llevaron a cabo maniobras para el montaje de una estructura metálica en el kilómetro 20, como parte de las obras del Trolebús Chalco–Santa Martha.

Estos trabajos implicaron un cierre temporal en carriles centrales, el cual concluyó durante la madrugada del sábado, por lo que este domingo ya no hay cierres totales programados por esa maniobra.

Continúan obras en la autopista

A pesar de que concluyeron los trabajos más intensos, siguen las obras de infraestructura en la autopista México-Puebla, las cuales se desarrollan:

Del 17 de marzo al 30 de abril de 2026

En el tramo del kilómetro 17 al 22

En ambos sentidos

Estas labores, a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), continúan generando:

Reducción de carriles

Desvíos parciales

Tránsito lento intermitente

Horarios habituales de afectación

Aunque este domingo no hay trabajos nocturnos programados como los del fin de semana, entre semana se mantienen los siguientes horarios de obra:

De 10:00 a 17:00 horas

De 22:00 a 05:00 horas

Por lo que las afectaciones más fuertes podrían retomarse a partir del lunes.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Por montaje de estructura metálica, se realizará cierre temporal de carriles centrales en el km 20.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/BoxXJTfqsE — CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026

Tramos con mayor tráfico este domingo

Por tratarse de fin de semana, estos puntos suelen registrar alta carga vehicular, especialmente por el regreso a la CDMX:

Caseta de San Marcos

Chalco e Ixtapaluca

Valle de Chalco y La Paz

Zona de Río Frío

Acceso por Calzada Ignacio Zaragoza

¿Habrá bloqueos este 22 de marzo?

Hasta el momento, no se reportan bloqueos o cierres totales programados para este domingo, aunque no se descartan:

Accidentes

Vehículos descompuestos

Alta afluencia vehicular

Recomendaciones

Salir con anticipación, sobre todo por la tarde-noche

Manejar con precaución en zonas de obra

Respetar señalización

Consultar reportes viales en tiempo real

Aunque las maniobras más complejas ya concluyeron, la autopista México-Puebla seguirá registrando afectaciones constantes en las próximas semanas debido a las obras en curso.

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MSL