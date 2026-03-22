Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 22 de marzo

La autopista México-Puebla presenta afectaciones a la circulación este domingo 22 de marzo de 2026, luego de los trabajos realizados durante la madrugada en el tramo del oriente del Estado de México, además de la carga vehicular habitual de fin de semana.
¿Qué pasó en la madrugada?
De acuerdo con autoridades, durante la noche del viernes 20 y madrugada del sábado 21 de marzo se llevaron a cabo maniobras para el montaje de una estructura metálica en el kilómetro 20, como parte de las obras del Trolebús Chalco–Santa Martha.
Estos trabajos implicaron un cierre temporal en carriles centrales, el cual concluyó durante la madrugada del sábado, por lo que este domingo ya no hay cierres totales programados por esa maniobra.
Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 22 de marzo
Continúan obras en la autopista
A pesar de que concluyeron los trabajos más intensos, siguen las obras de infraestructura en la autopista México-Puebla, las cuales se desarrollan:
- Del 17 de marzo al 30 de abril de 2026
- En el tramo del kilómetro 17 al 22
- En ambos sentidos
Estas labores, a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), continúan generando:
- Reducción de carriles
- Desvíos parciales
- Tránsito lento intermitente
Horarios habituales de afectación
Aunque este domingo no hay trabajos nocturnos programados como los del fin de semana, entre semana se mantienen los siguientes horarios de obra:
- De 10:00 a 17:00 horas
- De 22:00 a 05:00 horas
Por lo que las afectaciones más fuertes podrían retomarse a partir del lunes.
Tramos con mayor tráfico este domingo
Por tratarse de fin de semana, estos puntos suelen registrar alta carga vehicular, especialmente por el regreso a la CDMX:
- Caseta de San Marcos
- Chalco e Ixtapaluca
- Valle de Chalco y La Paz
- Zona de Río Frío
- Acceso por Calzada Ignacio Zaragoza
¿Habrá bloqueos este 22 de marzo?
Hasta el momento, no se reportan bloqueos o cierres totales programados para este domingo, aunque no se descartan:
- Accidentes
- Vehículos descompuestos
- Alta afluencia vehicular
Recomendaciones
- Salir con anticipación, sobre todo por la tarde-noche
- Manejar con precaución en zonas de obra
- Respetar señalización
- Consultar reportes viales en tiempo real
Aunque las maniobras más complejas ya concluyeron, la autopista México-Puebla seguirá registrando afectaciones constantes en las próximas semanas debido a las obras en curso.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL