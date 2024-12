Rascan por fondos en fideicomisos y en el PJ para tapar hoyos en el Presupuesto

En la víspera de que se discuta en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, el grupo mayoritario rasca en los órganos autónomos extintos y en sus fideicomisos, en la búsqueda de fondos para reasignarlos a rubros como el Plan Nacional Hídrico, cultura, seguridad, Defensa, salud, campo e infraestructura carretera.

Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja, señaló a La Razón que se encuentran investigando los recursos que tienen los fideicomisos de los organismos autónomos que quedaron extintos con la reforma de simplificación administrativa y que buscarán una vía jurídica para acceder a ellos.

Comentó que los diputados se encuentran elaborando la mejor estrategia para cubrir las prioridades del gobierno y señaló que los mil 500 millones de pesos del fideicomiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “caen como anillo al dedo” y ayudarán al presupuesto para el próximo año.

TE RECOMENDAMOS: Amagan con paro y bloqueo Acusan en el Infantil falta de alimentos

Dijo que en breve habrá mayor claridad sobre las reasignaciones presupuestales, a partir de los resultados de las mesas de trabajo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025.

No obstante, respecto al fideicomiso del IFT, el diputado panista Federico Döring expuso a este medio que “si pretenden destinarlo a otras cosas, no alcanza, ni siquiera para resarcir el daño al Poli (Instituto Politécnico Nacional), a la UNAM ni a las universidades públicas; no va a reactivar la economía, no va a dar a los mexicanos mejores servicios, no va a mejorar la seguridad de los usuarios; será un presupuesto propagandístico, que sólo atenderá a la mercadotecnia de Morena”, señaló.

Gráfico ı Foto: Especial

Comentó que en cuanto a la mala distribución del presupuesto son cuatro los sectores más afectados principalmente: salud, infraestructura, educación pública —especialmente la educación superior— y seguridad pública.

Aseguró que “tenemos un estado de ánimo muy pesimista, porque no ha habido diálogo con la Secretaría de Hacienda. Todas las reuniones son de Merilyn (Gómez) Pozos, con Ricardo Monreal; el diálogo no ha sido plural ni transparente, no hemos visto foto de la presidenta de la Comisión de Presupuesto recibiendo a ningún gobernador, no importa de qué partido sean; estamos muy pesimistas, sin diálogo. Nuestra petición mañana (hoy martes) va a ser que se le dé entrada a todas las peticiones de todos los grupos parlamentarios”.

Al opinar acerca del tema, el diputado federal Erubiel Alonso Que, del PRI, señaló que hay una gran preocupación en el tricolor ante el PEF 2025.

“Es muy triste lo que está sucediendo en el país; el oficialismo ha dejado la causa ciudadana; primero hace un recorte brutal a salud, cuando los hospitales no tienen los insumos básicos, los médicos no tienen los utensilios necesarios y en el tema de educación están haciendo un recorte presupuestal como nunca antes, cuando históricamente se había asignado presupuesto a la infraestructura. Ocurre lo mismo en el sistema carretero del país; en el presupuesto no viene un solo centavo para el mantenimiento carretero”, manifestó.

El legislador priista señaló que el panorama ante el presupuesto es peligroso, ya que hoy el Gobierno ya no tiene una “caja chica”.

Aseguró que ya no tiene de dónde tomar dinero y afirmó que “hoy a México lo ven con complicaciones en el tema de la inseguridad. De los dos mil 500 municipios, mil 300 están impactados; dejamos de ser competitivos en el mercado interno y externo”, expuso.

Aseguró que el PRI propuso que hubiera un reajuste en el tema del gasto público corriente y que es increíble cuánto le asignaron a la Secretaría de Gobernación; “es decir, para ellos hasta para ir a comprar un chicle les asignaron presupuesto”, expresó.

A nombre de la bancada del grupo parlamentario del PRI, el diputado federal Emilio Suárez señaló que este lunes votó en contra de la opinión de la Comisión de Justicia sobre la asignación del presupuesto, por considerar que se debió hacer con un análisis más minucioso, pues solamente se presentó un comparativo de los recursos asignados del 2024 con los aumentos o reducciones para el 2025.

Explicó que las disminuciones presupuestales en materia de derechos humanos revelan una estrategia de debilitamiento de una institución que debiera ser fundamental para la persistencia de nuestra democracia.

Aseguró que el talón de Aquiles en la justicia mexicana es el Ministerio Público, ya que nada cambiará en la justicia de este país si no se atiende a todo el sistema en su conjunto; nada se hizo para mejorar a los ministerios públicos en la reforma judicial y hoy no están reflejados en este presupuesto, expresó.

Insisten en ajuste, pero aún no lo hay. También desde la Cámara de Diputados, el líder de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), insistió en que tienen que ajustar necesariamente, en el proyecto de Presupuesto de Egresos, entre 15 mil y 20 mil millones de pesos.

Esta reasignación se debe hacer porque en dicho proyecto se disminuyó el presupuesto a las universidades estatales públicas respecto a este año “y estamos tratando de darle solución”, señaló el legislador.

En conferencia de prensa en la que estuvo también el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Monreal Ávila precisó que otros rubros que deben atenderse son el Plan Nacional Hídrico, la cultura —cuyos recursos también disminuyeron—, seguridad, Defensa, salud, campo e infraestructura carretera, que “tienen que tener un recurso extraordinario”.

Dijo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, durante estos días, estará llevando a cabo mesas técnicas “para ver en dónde puede hacerse el ajuste”.

Ayer recibió a la titular de la Secretaría de la Mujer; este martes, a la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, y el jueves a las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Pero donde tenemos que hacer ajustes, lo he dicho ya, es en algunos órganos autónomos como el INE, el Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación) y otros entes autónomos en los que, consideramos, no les afectará un ajuste para poder resarcir a la educación, la salud, la cultura, el agua y a la agricultura”, externó.