Financial Times incluye a Claudia Sheinbaum en la lista de 25 mujeres más influyentes del 2024

El diario británico especializado en política y economía Financial Times publicó su lista de las 25 mujeres más influyentes del 2024, en la cual incluyó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

En la portada de su edición digital de este viernes 6 de diciembre, Financial Times mostró la lista titulada ‘The FT’s most influential women of 2024’ (traducido como ‘La lista de las 25 mujeres más influyentes del 2024 según FT’), en la cual, junto con personalidades de la política como Kamala Harris, apareció la presidenta de México.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, en Palacio Nacional. ı Foto: Presidencia de la República.

A propósito, la escritora y columnista Gillian Tett, responsable de escribir la mención de Sheinbaum Pardo en la lista, aseguró que la mandataria federal mexicana destacó en 2024 por ser la primera mujer y científica en ocupar el cargo.

“No solo es la primera presidenta del país, sino también la primera excientífica climática en ocupar el cargo”, escribe Tett.

“Como exjefa de la Ciudad de México, Sheinbaum tiene mucha experiencia en el manejo de desafíos difíciles y es reconocida por su carácter férreo. [...] Como feminista de toda la vida, está decidida a presentar un frente fuerte contra las tácticas de intimidación”, describe la columnista.

A propósito, Gillian Tett destacó que la mandataria mexicana se enfrentará al reto de confrontar las “amenazas” del futuro presidente de Estados Unidos.

Perfil de Claudia Sheinbaum en el diario Financial Times escrito por Gillian Tett. ı Foto: Imagen: Captura de pantalla

“Estén atentos a los fuegos artificiales y a la gran prueba de si una mujer no puede simplemente liderar México, sino hacerlo frente a la propia versión de Trump del machismo de Maga [Make America Great Again]”.

En la lista de las 25 mujeres más influyentes del 2024 según Financial Times también figuran otras personalidades de los negocios, la política y el entretenimiento, como las cantantes Taylor Swift y Charlie XCX y las empresarias Cristina Junqueira y Fei-Fei Li.

