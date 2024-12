Las riendas en Sinaloa

Nos recomiendan revisar las declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, pues de ellas se desprende que las fuerzas federales, con Omar García Harfuch a la cabeza, tomaron las riendas del combate contra la delincuencia, sin apoyo de las autoridades locales en una decisión que se aprecia adecuada. El propio Mérida Sánchez reveló que, hasta ayer, García Harfuch no se había reunido con él. Y dijo que “la estrategia la traen implementada desde la Ciudad de México, con una fuerza de tarea que viene desde la capital”. Y que a la SSP local sólo le han pedido información, no apoyo. Dicen los que saben que, el excluir por el momento a las fuerzas estatales del nuevo esquema no debe ser visto como una falta de cortesía, sino más bien como una medida para ampliar las posibilidades de éxito de las acciones. Y es que ha quedado claro que Harfuch va por los generadores de violencia, los mismos a quienes las autoridades estatales han permitido pasearse por Culiacán como si nada, nos hacen ver.