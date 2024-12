Paciencia y prudencia, receta contra amago de Trump sobre aranceles: Adán Augusto López

Prudencia, paciencia e inteligencia, es la receta para hacer frente a las amenazas del presidente electo de EU, Donald Trump de imponer aranceles y de incursionar elementos estadounidenses para combatir a narcotraficantes, afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

“En mi pueblo hay pocos coyotes. Pero allá en el campo, cuando se rumora, sobre todo cuando siempre sopla el viento del norte, que el coyote va a atacar y arrasa con gallinas, pavos, puercos, patitos, con todo. Los viejos dicen, hijo, cuídate del viento y del coyote. Prudencia y paciencia. Todo va a llegar a su momento”, aseguró.

Reitera su respaldo a la Claudia Sheinbaum

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política consideró que no se pueden adelantar vísperas sobre la actuación de Trump a partir del 20 de enero de 2025, y refrendó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum en sus decisiones ante los amagos del estadunidense.

Rechazó también realizar una reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos, pues no servirá de nada para detener las decisiones del próximo mandatario de ese país.

“No abusemos de esas figuras. Si no son tiempos de turismo legislativo (...) ¿Y de qué nos va a servir? (…) Va a servir para que yo me vaya a comer a algún buen restaurante en Washington, pues es para lo único que sirve. Esa es mi particular opinión”, declaró.

Adán Augusto reiteró su apoyo a Sheinbaum ante amago de aranceles por parte de EU. ı Foto: RRSS

López Hernández dijo que México ha venido trabajando para evitar que siga el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, así como en otro tipo de asuntos que lleva implícitas las problemáticas en uno y otro país.

Por otra parte, el líder de Morena minimizó la confrontación entre Gerardo Fernández Noroña y Javier Corral, y rechazó que exista división al interior de su bancada.

Adán Augusto niega diferencias entre Javier Corral y Gerardo Fernández Noroña. ı Foto: Facebook de Javier Corral

“Eso no es pleito, son diferencias de opinión. Conozco la añeja amistad entre Javier Corral y Gerardo Fernández Noroña. (…) Son buenos amigos; los dos, más Gerardo que Javier, son aves de tempestades, así como Layda. Pero no, eso no, ni siquiera le provoca un rasguño a la amistad entre ellos”, aseguró.

El tabasqueño indicó que con anticipación suficiente tuvo conocimiento del voto de Corral en contra de la eliminación de siete organismos autónomos, después de que argumentó sus razones para ello.

