En una guerra de aranceles, México pierde más: Franklin Templeton

No conviene a México respuesta espejo

Si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decide iniciar una guerra de aranceles con Estados Unidos, “pierde más México de lo que pierde Estados Unidos”.

Si el Gobierno de México inicia una guerra, debe hacerlo de forma inteligente, sólo poner aranceles a sectores que impacten en el país vecino, de esta forma los grupos afectados presionarán a Donald Trump para que se eliminen esos cobros, aseguró Luis Gonzalí, co-director de Inversiones de Franklin Templeton México.

“Al final creo que no le conviene a Claudia [Sheinbaum] porque pierde más México de lo que pierde Estados Unidos, si logras provocar lo suficiente para que quiera comprar la idea de una guerra de aranceles, México sale perdiendo, o sea, si Trump dice 25 por ciento a todo el producto que importa de México y nosotros decimos 25 por ciento de todo el producto que se importa de Estados Unidos salimos perdiendo”, señaló.

Respuesta espejo en aranceles, sólo en industrias específicas

Luis Gonzalí destacó que, en el pasado México ya implementó respuestas espejo en el tema de aranceles, pero siempre en industrias muy específicas, “ya lo hicimos en el pasado… pero en donde sabemos que va a doler, y así los grupos de presión en Estados Unidos van a estar molestando al presidente para que les quite el arancel”; y consideró que sería la manera más adecuada de hacerlo.

Por su parte, Ramsé Gutiérrez, co-director de Inversiones de Franklin Templeton México, indicó que, Sheinbaum Pardo, de algún modo, ya señaló, en la carta que dirigió al presidente electo Donald Trump, a algunas empresas que pudieran ser afectadas por la imposición de aranceles, sobre todo del sector automotriz.

Los analistas coincidieron en que la industria armadora de vehículos sería una de las más dañadas. Para Gonzalí, las autopartes transitan por la frontera, alrededor de 70 veces, hasta que los automotores son ensamblados, “entonces ese peloteo, si le vas a poner aranceles, pues un coche se vuelve prácticamente impagable”.

Aranceles como posición negociadora

Luis Gonzalí prevé que la imposición de aranceles por parte del presidente electo estadounidense podría pasar a un corto plazo, y “como posición negociadora… no creo que se puedan detener y que no nos extrañe que el 20 de enero le ponga tarifas a todo el mundo”.

Estas decisiones unilaterales obedecen más a tener un medio de negociación, “primero te pego y después me siento a la mesa, porque me gusta sentarme con una posición ganadora. Ya te hice daño, ahora qué me puedes ofrecer a cambio.

Será una imposición arancelaria a corto plazo, porque si no aumentará la inflación y las empresas empezarán a tener problemas.

