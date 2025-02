Va Claudia por tres nuevos programas en la Constitución

Al concluir su gira por Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que la economía nacional se encuentra más fuerte que en otros momentos y, como parte de eso, anunció que los nuevos programas sociales que impulsó serán elevados a rango constitucional para que se garantice su permanente entrega.

El Dato: El Gobierno de México considera 836 mil mdp de inversión en los Programas para el Bienestar prioritarios y 811 mil mdp en infraestruc- tura, caminos y carreteras

Para esto, la mandataria federal enviará al Congreso la iniciativa de reforma con la que la Pensión Mujeres Bienestar, la beca universal Rita Cetina Gutiérrez y Salud Casa por Casa serán llevados a la Carta Magna y se hará de los mismos un derecho para la población.

Sin hacer referencias directas al contexto internacional y los amagos arancelarios de Estados Unidos, la Presidenta resaltó la capacidad del país para continuar con la entrega de los diversos apoyos sociales a la población, lo cual atribuyó al modelo que Andrés Manuel López Obrador llamó “humanismo mexicano” y que, sostuvo, no cambiará.

“Gobernamos con el mismo pensamiento, que tiene una máxima que dice: ‘Por el bien de todos, primero los pobres’, así gobernó López Obrador y así estamos gobernando nosotros. Eso no va a cambiar... Demostró que cuando se apoya a quien menos tiene, entonces al país le va mejor; no solamente es reconocer a quien no fue reconocido nunca, sino también que cuando se apoya, cuando se riega un árbol desde abajo, entonces florece.

“Y hoy la economía mexicana está más fuerte que nunca, gracias a que nuestro modelo es el humanismo mexicano… ¿Y qué más quiere decir? Pues que mantenemos todos los Programas del Bienestar, todos; pero, además, ahora ya no sólo son programas, ya son derechos del pueblo de México”, expresó.

Tras recordar un capítulo del libro escrito por su antecesor en donde resalta el papel de Benito Juárez durante la intervención francesa, Claudia Sheinbaum mencionó que con el movimiento de la Cuarta Transformación se recuperó la dignidad del país. Mencionó que se encuentra fortalecida por lo que México representa y su población.

“Y yo lo siento, lo veo, lo percibo, que lo que se recuperó con la Cuarta Transformación es la dignidad del pueblo de México y la dignidad de México, porque México es un país grandioso, una potencia cultural en el mundo, y eso es lo que nos da la fuerza. Por eso vengo a decirles que: ¡no va a haber divorcio y gobierno, que su Presidenta hace un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, y que eso es lo que nos mantiene siempre con una enorme fuerza!”, dijo.

Durante su mensaje en Veracruz, tras desatarse una ola de abucheos en contra del alcalde de Tihuatlán, Leobardo Gómez, la mandataria llamó a la calma y lo atribuyó a las próximas elecciones locales que se vivirán en la entidad.

A razón de esto, recordó que el primero de junio todo el país tendrá por primera vez la elección judicial para renovar a jueces, ministros y magistrados, por lo cual llamó a participar en la jornada que se dará aquel día.

“Bueno, bueno, bueno, bueno, están muy caldeados los ánimos porque aquí va a haber elecciones el 1o. de junio, pero eso es otra cosa… Hay algo que sí les quiero decir: el 1. de junio, además de la elección que tienen aquí en Veracruz, en todo el país, por primera vez en la historia, se va a elegir al Poder Judicial. Eso fue algo que decidió el pueblo de México también el 1o. de junio de 2024”, dijo.