Es candidata y no se anotó

Y nos comentan que en las listas de candidatos que fue entregada al Instituto Nacional Electoral continúan apareciendo irregularidades. Es el caso de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien denunció que aparece en las listas que entregó el Senado, cuando ella no se postuló para cargo alguno. “Hoy me entero de que el INE recibió por parte del Senado de México la relación de personas que contenderán en la elección extraordinaria de junio próximo. Para mi sorpresa, estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado y, por el contrario, presenté mi declinación ante el Senado, lo cual le informé al Consejo de la Judicatura Federal. Mi posición siempre ha sido clara: No a la reforma ni al desaseo que últimamente estamos presenciando”, mencionó a través de sus redes sociales. Esto se da, nos dicen, en medio de una solicitud que le hizo el instituto al Senado por falta de datos de los aspirantes como email, número telefónico, CURP, clave de elector o fecha de nacimiento.