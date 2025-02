Entrampan 230 errores en lista de candidatos elección de juzgadores

La lista con los nombres de los candidatos a la elección del Poder Judicial que entregó el Senado al Instituto Nacional Electoral (INE), y que contiene por lo menos 230 errores relacionados con falta de precisión en torno a los propios nombres y cargos por los que compiten los aspirantes, metió en una trampa al proceso electoral.

Este lunes, el Consejo General del INE abordó la discusión de dicho listado y puso el acento en las anomalías, entre las que incluso hay alteración de nombres, se señaló.

El Dato: El INE determinó que los listados corregidos por el Senado sean publicados en el DOF en 48 horas. Los aspirantes tendrán hasta antes de eso para corregir errores.

Durante la discusión, se dejó en claro que el órgano electoral no tiene facultades para corregir los errores y vacíos de información, y por lo tanto, no es tarea del organismo solucionar esos errores, pero, en respuesta, el Senado, en voz del presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña, advirtió a La Razón que “no voy a entrar al golpeteo, nosotros ya cumplimos”.

Así, a dos días de que se cumpla el plazo legal establecido para comenzar la impresión de las boletas electorales, no hay una respuesta clara de autoridad alguna sobre qué sigue o quién va a desenredar el embrollo, y dejaron esa responsabilidad a las personas cuyos nombres aparecen en la lista.

“Aprovecho la intervención para hacer un llamado a todas las personas aspirantes: por favor, revisen esos datos; si hay alguna corrección, háganla llegar, porque tenemos ya tiempos que están aprobados, entre ellos el 20 (de febrero); ya va el listado a Talleres de México (para arrancar la impresión de unas 600 millones de boletas)”, dijo la consejera Norma Irene de la Cruz.

Entre las irregularidades encontradas en el listado hay personas registradas para dos cargos distintos, algo prohibido en la Constitución; también hay nombres equivocados o aparentemente duplicados y el Senado no entregó información adicional sobre los aspirantes para contactarlos y que se puedan corregir sus datos.

Existen también “espacios vacíos derivado de que no se pudo obtener información y que forman parte de los datos mínimos requeridos por esta autoridad electoral para el desahogo de las siguientes fases del proceso electoral”, que van desde falta de contacto hasta falta de precisión sobre a qué cargo se está postulando cada aspirante, se mencionó.

Del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo se señaló que hay dos candidatos a juez de distrito que no tienen el dato del circuito, ni la especialidad por la que van a competir.

Mientras que en el Comité de Evaluación del Poder Judicial se señaló el caso de Blanca Teresa Rodríguez González, quien se identifica en el registro, pero no se encuentra en el listado de ganadores.

En el caso de los jueces de distrito en funciones, se indicó que de los 195 aspirantes de los que hay registro, “la información de los cargos por los que aspiran no se encuentran en los catálogos (materia o especialidad)”.

Por su parte, de 11 candidatos a magistrados adscritos de manera interina, tampoco se cuenta con información para saber a qué cargos se están postulando. Los 21 jueces adscritos de manera interina se encuentran en la misma situación. “No es posible identificar el cargo por el que se postulan”.

A esto se suman los casos de diferentes miembros del Poder Judicial que han denunciado aparecer en la lista que presentó la Cámara alta a pesar de haber declinado del proceso, como el caso de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien aparece como aspirante a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). La magistrada dijo ayer a La Razón que, ante esta situación, presentará un escrito al Senado y al INE para reafirmarle su desinterés en participar en la elección.

“Hoy (lunes) voy a presentar un escrito tanto a la Mesa Directiva del Senado de la República, como a la presidenta del Consejo General del INE, haciendo énfasis en que decliné participar en cualquier tipo de cargo en este proceso y que, por tanto, pido que mi nombre no vaya a la boleta”, señaló López Benítez.

4 mil 221 candidatos fueron incluidos en la lista

La también consejera de la Judicatura Federal comentó que se enteró de que su nombre aparecía en la lista porque algunos conocidos la vieron y le preguntaron por su cambio de parecer, lo cual le sorprendió porque ella se presentó en el Senado en octubre pasado para declinar.

“Me parece una vez más que hay un desaseo muy grave en esta reforma porque en octubre pasado estuve presente en el Senado para presentar personalmente mi declinación para un proceso que no comparto, porque esta reforma ha sido construida sobre bases no sólidas y, además, con intereses que dejan mucho que desear, porque no tiene como objetivo mejorar la justicia en el país”, dijo.

Consideró que el proceso terminará “muy mal, ya que el proceso no es serio”, y dijo que los más afectados serán los que tengan que acudir a los tribunales, pues no tendrán acceso a jueces con los conocimientos técnicos jurídicos necesarios.

Cabe señalar que en el documento aparece como si hubiera pasado directo de estar en funciones con la abreviatura “EF”, cuando esto no es posible, ya que el cargo por el que la apuntaron, como magistrada en el TDJ, se implementará hasta después de la elección.

Otro caso que se hizo público es el de Sergio Javier Molina Martínez, quien aparece como candidato a ministro de la Suprema Corte, postulado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, y también como aspirante a magistrado del TDJ, también con la abreviatura “EF”, lo que contraviene la propia Constitución, que prohíbe competir por cargos diferentes.

El juez de distrito Eduardo Alberto Osorio Rosado también denunció en redes sociales no haberse inscrito en ningún comité y aparecer en la lista que presentó el Senado, en el cargo de juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, a través de pase directo.