Si se tiene que modificar reforma, que se haga, dice Sheinbaum ante inconformidad de CNTE

Frente a la inconformidad con la reforma al ISSSTE que ya detonó movilizaciones y paros por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de que la iniciativa que envió sea modificada para que quede claro su objetivo que, negó, sea impactar los ingresos de los maestros.

“A ver, es importante aclararlo y, además que, si se tiene que modificar algún escrito para que quede totalmente claro, pues que se haga”, dijo.

Al inicio de esta semana, la organización magisterial en sus diversas secciones en el país inició con paros temporales y reuniones para acordar acciones de movilización a fin de exponer sus demandas y desacuerdos con el proyecto de reforma que ya está en el Congreso.

Al respecto, la mandataria refirió que su gobierno entabló diálogo con la Coordinadora en al menos dos ocasiones y aseguró que la iniciativa solo implica descuento para los servicios de salud, pero esto no impactará de forma alguna al salario de las y los docentes.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

“No impacta en maestros. A los maestros no se les va a descontar eh, nada más de lo que actualmente existe en la ley. No impacta a trabajadores de base de los gobiernos, no impacta a trabajadores del sector salud, no tiene ningún impacto, sino sencillamente en los trabajadores de confianza de los tres poderes que tenemos un ingreso adicional por compensación”, explicó.

En cuanto a la petición de los maestros para mejorar el esquema de pensiones que hizo que reciban montos menores, comentó que tomar una decisión al respecto implica un impacto presupuestal que obliga a revisar a fondo la capacidad del presupuesto para poder apoyarlos. No obstante, dijo estar de acuerdo con atender el tema.

“Eso pues tiene un impacto presupuestal. Entonces, tenemos que revisar muy a fondo porque para cambiar la ley pues necesitamos saber qué puede dar el presupuesto de egresos de la para apoyar a los maestros, porque estamos de acuerdo que tiene que haber mejores pensiones, pero hay que ser responsables en términos del manejo del presupuesto. No quiere decir que, si ahora se aprueba esta ley, ya no puede haber una segunda modificación, al contrario, hay mesas de trabajo para poder mejorar las pensiones”, declaró.

También comentó que se mantienen las mesas de diálogo para revisar la reducción en los años de jubilación.

Por ello, insistió en que continuarán abriendo la conversación con el magisterio para que no haya “malentendidos” ni movilizaciones mayores. Como parte del plan, también adelantó que se iniciarán foros en el Congreso para que el magisterio, más allá de las direcciones sindicales, participe, con miras a también reformar para echar atrás la Ley del Usicamm.

Ve aquí la Mañanera del Pueblo completa

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT