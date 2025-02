“Diputado niega paternidad y pensión”

La activista y autora Diana Luz Vázquez se plantó en la entrada de la Cámara de Diputados, armada con pancartas y megáfono para denunciar a un legislador morenista. “El diputado niega su paternidad y no paga la pensión alimenticia. Se llama Ernesto Prieto Gallardo y es diputado federal por Guanajuato”, apuntó Luz. En tanto, nos platican que la madre de la hija del legislador pidió no revelar su nombre, pues teme por su vida, al referir que el morenista abandonó a la pequeña, quien actualmente tiene tres años y padece una enfermedad. “Quiero dejar en claro que le notifiqué mi embarazo y durante dos años él supo que tenía una hija que tenía una condición de enfermedad. Jamás me dio un peso hasta que metí la demanda de paternidad”, mencionó. La presunta víctima aseguró que el diputado la ha amenazado con hacer que le quiten el trabajo. Te voy a declarar mental y físicamente incompetente para que te la quiten, le decía, según ha revelado.