El reto de la comida chatarra

Y es la intención de fomentar hábitos saludables en la niñez y la juventud de México la que se ve como un reto difícil de superar. Y es que resulta que en el segundo día de la entrada en vigor de la prohibición de la venta de comida chatarra en los planteles educativos, ya se han hecho notar algunos vacíos que falta por cubrir para alejar el consumo de alimentos dañinos o poco saludables de los menores. Porque resulta que el compromiso que se ha hecho cumplir dentro de los planteles no se asumió en el exterior. Y es que comerciantes ambulantes han visto en esta restricción una mina de oro para continuar e incluso aumentar la venta de los productos que dentro de las escuelas ahora están prohibidos. Hasta ahora no se ha dicho quién y cómo vigilarán que los comerciantes modifiquen estas conductas, aunque, por ejemplo, en la Ciudad de México van a dar pasos: la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la emisión de una circular en la que se establezca qué sí y qué no se puede comercializar. Pedirá además apoyo de las alcaldías en la supervisión.

