Oposición y madres buscadoras

Y fueron senadores del PAN y del PRI los que ayer recibieron a mujeres del colectivo Madres en Resistencia de Chiapas, quienes viajaron hasta la capital con la idea de hacerse escuchar sobre casos de desaparición forzada y de feminicidios. Ricardo Anaya, coordinador del albiazul se comprometió a cubrir transporte y hospedaje para que al menos cinco de ellas puedan estar presentes el martes próximo durante la dictaminación de la reforma en materia de desaparición presentada por la Presidenta Sheinbaum. “Nuestro grupo tiene las puertas abiertas”, dijo el queretano. En tanto, Claudia Anaya, del PRI, atendió sus inquietudes. Las madres han señalado que no están peleadas con el Gobierno ni con los partidos, pero que es el poder político el que tiene en sus manos la posibilidad de conseguir que se encuentre a sus hijos. No ha quedado claro si en Morena las atenderán o no. El caso es que el asunto seguirá dando de qué hablar. Pendientes.

