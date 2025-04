Otro round entre PRI y MC

Y los que se están dando hasta con la cubeta son el PRI de Alejandro Moreno y MC, de Jorge Álvarez Máynez. No es la primera vez que las benditas redes se convierten en el callejón en el que ambos aparecen para intercambiar duros señalamientos. Ayer la cosa volvió a escalar, nos comentan, porque el tricolor difundió un spot en el que un joven cuestiona: “¿Te has preguntado por qué Movimiento Ciudadano y Morena votan igual siempre en el Congreso? Porque están cuidando a su patético dirigente Álvarez Máynez, quien desde hace un año fue señalado por presunto acoso sexual”. No pasó mucho para que el aludido respondiera y acusara que se trata de un acto de desesperación por la caída del Revolucionario Institucional en picada en procesos electorales. Dijo que la acción en la que se le lanzan “calumniando y atacándome es un homenaje al crecimiento de Movimiento Ciudadano” y que la gente sabe quién ha tenido antecedentes de corrupción y de violencia política de género. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Apunta a fortalecer fabricación de autos Claudia presenta 18 acciones para acelerar las metas del Plan México