ONU celebra apertura al diálogo de Claudia Sheinbaum con colectivos de búsqueda.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) saludó la decisión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de abrir un espacio de diálogo con colectivos de búsqueda para mejorar su iniciativa de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Alan García Campos, oficial de Derechos Humanos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), dijo que el organismo seguirá en estos diálogos y conversaciones con el gobierno y el Poder Legislativo para analizar y enriquecer esta iniciativa.

“Lo que ya es público que se ha pausado, y que se abrirá un espacio de escucha y participación que nosotros saludamos”, celebró en una breve entrevista

A pregunta expresa, refirió que fue decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, de dictar medidas cautelares al Estado mexicano por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Al salir de la reunión con colectivos de personas buscadoras, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, señaló que en la sesión que se aprobó el tema no estaba en el orden del día “y no lo hizo de conocimiento del gobierno de México, por lo tanto, no ha recabado información al respecto”.

Comentó que la desaparición forzada, al ser el Estado un ejecutor de las desapariciones, esto no existe. “Ni en esta, ni en la administración anterior no hay desaparición que se lleve a cabo desde el estado y también se ha señalado que la desaparición que hoy ocurre en nuestro país está vinculada a la delincuencia organizada”.

Más temprano, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) iniciaron este lunes mesas de diálogo para enriquecer la reforma propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia de desaparición forzada.

La titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que los diálogos que tendrán lugar esta semana con diferentes colectivos serán desde la sensibilidad, así como el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo, reconociendo que las personas buscadoras también son víctimas.

“Vamos a tener un diálogo desde la sensibilidad y el respeto pleno a los derechos humanos. El Gobierno les reconoce como víctimas y su derecho a participar activamente durante las acciones que se implementen para la búsqueda y localización de sus seres queridos”, afirmó, y agregó: “Reconocer su papel de víctimas y toda nuestra atención estará con ustedes.

JVR