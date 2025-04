Una menor, primera víctima de gripe aviar

La niña de tres años que había sido la primera mexicana contagiada de influenza aviar H5N1 en humanos, falleció en la clínica a la que había sido ingresada en Durango, dio a conocer el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre.

La pequeña, de Gómez Palacio, murió tras estar cinco días en terapia intensiva en la Clínica 71 del IMSS de Torreón. El funcionario informó que el deceso se debió a una falla orgánica múltiple.

Aseguró que Coahuila, en coordinación con los gobiernos federal y de Durango, mantiene cercos y realización de pruebas a las personas cercanas a la niña, e indicó que hasta el momento se han descartado otros contagios.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Resultados en Guerrero

El Tip: Semanas atrás, la FAO ordenó a los países miembros mejorar la vigilancia de la enfermedad.

“Se han muestreado 38 contactos humanos del caso resultando todos negativos. No se han identificado más casos en humanos y se considera que existe un bajo riesgo para que esto ocurra”, indicó la Secretaría de Salud federal.

Informó que “la menor de tres años detectada con influenza aviar A (H5N1), residente de Durango, falleció el día de hoy (ayer) a la 01:35 horas por complicaciones respiratorias derivadas de la infección”.

Subrayó que la enfermedad se trata de un mal viral que afecta a las aves (silvestres y domésticas), mamíferos y ocasionalmente a humanos.

Puntualizó que las autoridades de Salud, Medio Ambiente y Agricultura, locales, estatales y federales, continúan con las acciones de prevención y control en el contexto de salud digna para todos.

Expertos en alimentación y agricultura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)alertaron sobre la creciente crisis de la gripe aviar, en un contexto de contagio generalizado en aves de corral y de propagación a personas y animales en todo el mundo.

Al respecto, la médico veterinario zootecnista Isabel Ramos señaló que la propagación del virus entre las aves “está teniendo graves repercusiones en la seguridad alimentaria y el suministro de alimentos en los países, incluyendo la pérdida de valiosos nutrientes, empleos e ingresos rurales, conmociones en las economías locales y, por supuesto, el aumento de los costes para los consumidores”.

La también académica de la UNAM dijo que al menos 300 especies de aves silvestres se han visto afectadas por el virus desde 2021, según la ONU, y añadió que “además de mejorar la vigilancia de la enfermedad y las medidas de bioseguridad, los gobiernos deberían considerar el papel potencial de la vacunación para limitar los riesgos de la gripe aviar”.

El médico neumólogo Pedro Cazar afirmó que la gripe aviar ha comenzado a afectar a otros animales como vacas lecheras, gatos domésticos y otras especies y que podría mutar para contagiar a humanos si no se toman las medidas básicas; sin embargo, el recorte a presupuestos de investigación médica y la falta de vigilancia adecuada limitan los esfuerzos para contener al virus.

“Si bien no podemos denominar este caso como una pandemia, tampoco debemos descartar que pueda generarse, para ello hay que prevenir y, sobre todo, entender que es necesario incluir en los programas de vacunación, algún tipo de inmunización para que esto no se convierta en un problema mayúsculo en meses o años, no debemos esperar a que lleguen las consecuencias”, señaló.