Anula Gobierno licitación completa por compra chueca de medicamentos

El Gobierno federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, frenó la compra consolidada de cuatro mil 982 millones de piezas de medicamentos, al declarar la “nulidad total” de la licitación pública internacional 2025-2026 tras detectar un cúmulo de irregularidades e incumplimientos legales cometidos por el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en la convocatoria que, en principio, según la estimación de las autoridades hechas en semanas anteriores, habrían dado lugar a un posible perjuicio al erario por 13 mil millones de pesos.

El Dato: éste es el séptimo intento para implementar un procedimiento de compra de medicinas, luego que AMLO eliminara los métodos anteriores.

Expuso que el procedimiento estuvo “viciado de origen”, por lo que será necesario reiniciarlo. Es decir, se cancelan los contratos que ya fueron asignados como parte de esta oferta. La decisión se da luego de que el Gobierno federal reconociera que en la compra adjudicó 175 claves de insumos médicos con un sobrecosto equivalente al monto referido.

A pesar de la resolución, la Secretaría de Salud (Ssa) aseguró que no habrá afectación en el suministro de medicamentos, así como tampoco para los proveedores, y que las órdenes de compra previamente emitidas seguirán vigentes y serán respetadas por las instituciones de salud, por lo que se cubrirán los pagos correspondientes a los productos ya entregados.

En los casos donde no hubo sobreprecio, se readjudicará por asignación directa al proveedor que había presentado propuesta y a quien se le había adjudicado para continuar con el abasto, mencionó, al respecto, la Secretaría de Salud.

Y para las claves en las que se identificó un sobreprecio, se realizará una subasta entre los participantes en la licitación, incluido quien ganó a sobrecosto, y se determinará el nuevo adjudicado, explicó.

Fuentes consultadas por La Razón, próximas a los laboratorios que proveen fármacos y materiales al Gobierno, mencionaron que, aunque los términos del resolutivo son por la “nulidad total”, la adjudicación a empresas se va a respetar tal cual está y la nulidad surtirá efecto sólo para las claves con sobrecosto.

Entre las anomalías detectadas están que en la convocatoria de la primera licitación para cubrir el abasto de 26 instituciones de salud no se contó con la investigación de mercado que debió servir como referencia para diseñar el concurso.

Además, las bases de la convocatoria incluyeron requisitos no previstos en la Ley de Adquisiciones, como las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT y el IMSS, las cuales deben ser presentadas por los proveedores, luego de la asignación de contratos.

Los proveedores tampoco contaron con la información sobre los precios mínimos y máximos de cada producto, ni supieron si el precio a ofertar era unitario del bien o del total de la partida.

El diputado Éctor Jaime Ramírez (PAN), secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, informó a La Razón que pedirá de inmediato la comparecencia de los titulares de Birmex, la Secretaría de Salud y la Secretaría Anticorrupción, y advirtió sobre un mayor desabasto de medicamentos.

“El problema de desabasto, que es lo grave de esto, persiste, definitivamente, aunque lo nieguen. Es un hecho que habrá nuevos desabastos. Esta compra representaba alrededor de cinco mil millones de piezas de medicamentos, por ello es necesario que las partes involucradas se presenten a comparecer y que expliquen lo ocurrido”, reclamó.

Recordó que, desde el 28 de febrero, la autoridad dio cuenta de nueve irregularidades, las cuales ahora ratifica y son la base para su resolución, pero señaló que es necesario que se indique el procedimiento realizado para la determinación que nuevamente afectaría a miles de pacientes, que van desde los oncológicos hasta aquellos que padecen otro tipo de enfermedades.

Además, el legislador panista subrayó que este es el séptimo intento para implementar un procedimiento de compra de medicinas para proveer a todo el país, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador eliminara las compras consolidadas que habían funcionado durante los dos sexenios previos, pero que se anularon, se dijo, con el fin de “supuestamente conseguir ahorros, como parte de su política de austeridad”.

En su evaluación de la situación, Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), dijo que la resolución de nulidad del procedimiento de licitación se apegó estrictamente a “errores, irregularidades y malos manejos cometidos por Birmex. Los fabricantes de medicamentos e insumos no tuvieron nada que ver con sobreprecios o posibles actos de corrupción”.

“Definitivamente no es una cuestión de corrupción de la industria, no es así. Aquí nunca tuvo que ver la industria y, si fueron sus errores, fueron errores de ellos, punto. Otro aspecto es que, si no lo hicieron bien, si asignaron a una empresa con un costo mayor y demás, pues es una condición que ellos tuvieron que evaluar en su momento”.

Gual enfatizó que la industria participó en la licitación lanzada por el Gobierno federal “con las reglas que ellos pusieron, bajo los términos que ellos pusieron”. Afirmó que hasta el momento son cerca de tres mil claves que concursaron en esta licitación y que, de ellas, son 175 las que se encuentran bajo investigación, e hizo énfasis en que el resto de las claves serán asignadas conforme a lo que se requería.

Para Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico México (Inefam), el resolutivo de la Secretaría Anticorrupción tendrá un impacto relevante entre los 20 procesos de compra registrados al corte de marzo. Ratificó que “se respetarán las entregas realizadas por los proveedores y contarán con su pago, sujeto a cambios en proveedores ante posibles condiciones de sobreprecio que generó inconformidades, o en su caso someter a subasta o, incluso, emisión de compras complementarias, pero debemos todos enterarnos de qué sigue”.

Birmex fue notificado, en su calidad de entidad convocante, y tiene hasta el 21 de abril para cumplir con la resolución, incluidos los plazos legales con los días inhábiles de Semana Santa.

Otro intento fallido │ Anomalías detectadas en licitación ı Foto: La Razón

Gobierno busca asegurar compras públicas íntegras

| Redacción

En reunión privada celebrada la tarde de ayer, el Gobierno federal, la industria farmacéutica y de dispositivos médicos acordaron garantizar compras públicas íntegras, luego de que por la mañana se informara del alto en la compra de medicamentos por presuntas irregularidades.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro; el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, y el nuevo titular de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Carlos Ulloa, encabezaron una reunión con las principales farmacéuticas.

Asistieron al encuentro representantes de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), la Asociacion Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID).

13 mmdp se afectarían al erario por compra con sobrecostos

Gobierno e industria coincidieron en que esta resolución beneficia a las empresas que cumplen con la ley, al promover condiciones de competencia real y erradicar prácticas de colusión, influyentismo y corrupción que pudieran afectar la calidad de los medicamentos y distorsionar el proceso de contratación pública.

Se acordó instalar una mesa permanente de trabajo para agilizar los procesos de entrega y recepción de medicamentos e insumos, y fomentar el intercambio de mejores prácticas que fortalezcan la calidad, eficiencia y transparencia en las compras públicas y se informó que en los próximos días, el Gobierno dará a conocer la modalidad para reponer el procedimiento de contratación.