Pasos contra la chatarra en escuelas

Y es la SEP la que sigue dando pasos en la erradicación de la comida chatarra de los planteles escolares. Fue el titular de esa dependencia, Mario Delgado, quien advirtió que en las acciones de capacitación de las personas —que ya casi suman un millón—para saber qué se puede y no ofertar en las escuelas “no habrá ni un paso atrás, porque la ley no se negocia”. Es sabido que la Ley General de Educación y los lineamientos establecidos por las secretarías de Educación y de Salud el pasado 30 de septiembre, ya no permiten que se venda comida chatarra ni refrescos ni bebidas azucaradas en los centros educativos. “Y en esta tarea de tener una nueva cultura alimenticia, las y los maestros, los directores y las directoras, han sido clave para que se respeten estos lineamientos; además nuestros grandes aliados siempre serán los padres y madres de familia”. Nos hacen ver que si en Educación se están aplicando, en las alcaldías y municipios también se deberían de poner las pilas para que lo que no se vende adentro de las escuelas, tampoco se ofrezca de las puertas para afuera. Atentos.