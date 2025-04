Abucheo en Neza

Tremendo abucheo el que se llevó el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, durante un concierto que dieron las cantantes Amanda Miguel y Aranza por el aniversario 62 de ese municipio. Y es que resulta que cuando la segunda presentaba su número, el edil tomó el micrófono y expresó unas palabras que usuarios de las benditas redes han calificado como de mal gusto. “Toda esta gente que está aquí, quiero que sepas que a la gente de Neza nos encanta tener eventos como éste. Toda esta gente está aquí porque viene a verte y viene a ver también a Amanda. Pero, sabes, le damos la posibilidad a la gente que no tiene la posibilidad de ir a pagar un boleto a un teatro. No, mucha gente no tiene la posibilidad”, dice el funcionario, mientras el público empieza a abuchear y silbar cada vez más fuerte. Tuvo que intervenir la cantante para agradecer la calidez del público, y medio salvar al edil que, por lo visto, no se quería quedar con las ganas de subir al escenario, aunque saliera un tanto raspado por el público que lo que quería… era, como el alcalde lo dijo, escuchar a las cantantes. En fin.

