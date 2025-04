Contra los candidatos cuestionados

Aunque el Senado ya presentó un recurso general ante el INE por irregularidades en algunas candidaturas para la elección del Poder Judicial, el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, decidió ir más allá. Y es que resulta que, por su propia cuenta, el morenista solicitó información a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al propio Instituto Nacional Electoral, sobre al menos una veintena de aspirantes que, asegura, no cumplen con los requisitos de elegibilidad. El legislador dijo que el recurso jurídico inicial “no refleja” su postura ni la de otros legisladores, pues su prioridad es que las candidaturas impugnadas se retiren antes de que la gente vote. Por eso, ya giró tres oficios: uno al fiscal general, otro al secretario de Seguridad —que estará en el Senado esta semana— y uno más a la presidenta del INE. Asegura que no busca impugnar todo el acuerdo del árbitro electoral, sino casos concretos. Y aunque no fijó plazos a las autoridades para responder, dejó claro que su meta es presentar un recurso esta misma semana, aunque no aclaró de qué tipo ni ante cuál instancia. Pendientes.

