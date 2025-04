Mal arranque en Veracruz

El asesinato del candidato de Morena al municipio de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, ayer, empañó el arranque de las campañas por los 212 ayuntamientos de Veracruz. En lo que va del proceso electoral ya se han presentado varios actos de violencia y algunos aspirantes se han bajado por amenazas, por lo que el atentado de ayer, nos dicen, debe encender las alertas. Por otro lado, no deja de llamar la atención la fractura de las grandes alianzas dentro del proceso en marcha, al grado de que PAN y PRI, partidos que juntos ganaron Boca del Río y Veracruz en el 2021, ahora compiten entre sí. Y en el oficialismo no cantan mal las rancheras, ya que el PT va en solitario en ambas demarcaciones y en otras muchas, mientras que en Boca del Río con trabajos se logró conformar una coalición Morena-PVEM. Nos recomiendan no despegar la vista de lo que pase aquí durante el próximo mes, pues hay quienes lo consideran un laboratorio de lo que puede ocurrir a nivel nacional. Pendientes.

