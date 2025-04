Se acaba la controversial gestión

No hay plazo que no se cumpla, reza el dicho, y eso está ocurriendo en el Instituto Nacional de Migración, dependencia en la que anoche avanzaban los procesos de entrega-recepción para que, luego de una larga espera, pueda asumir como titular de esa dependencia el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. El que se va, es sabido, es el polémico Francisco Garduño, a quien recientemente favoreció un resolutivo judicial en el caso de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas. Fue ésa la mayor, pero no la única controversia de la que fue protagonista. También lo fueron las acciones de contención migratoria que en algún momento se desplegaron en la frontera sur, o qué tal su choque personal con el padre Alejandro Solalinde, activista en materia migratoria al que calificó como “el pollero de Dios”. Garduño estuvo casi seis meses en el actual Gobierno, a pesar de que su relevo ya estaba listo.

